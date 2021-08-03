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ФСБ опубликовала кадры задержания эстонского посла в Санкт-Петербурге

  /   Обновлено: 03 августа 2021 21:04
Политика
ФСБ опубликовала кадры задержания эстонского посла в Санкт-Петербурге
fsb.ru  /  ЦОС ФСБ

Москва, 3 августа. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала материалы по делу эстонского консула Марта Лятте.

Кадры оперативной съемки свидетельствуют о том, что сотрудник генерального консульства вступил в контакт с российским гражданином с целью получения от него засекреченных данных. Речь идет о планах России в Арктике.

Стоит отметить, что Министерство иностранных дел России объявило его персоной нон грата в связи с деятельностью, выходящей за рамки дипломатической компетенции. Эстонская сторона приняла решение об ответном шаге, безосновательно выслав третьего секретаря посольства России в Таллине.

МИД России не стал терпеть такое поведение эстонских коллег. В связи с этим 3 августа еще одного сотрудника посольства Эстонии попросили вернуться на родину.

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