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Занятия спортом по 13 минут в день оказались эффективными для похудения

  /   Обновлено: 03 августа 2021 20:38
Общество
Занятия спортом по 13 минут в день оказались эффективными для похудения
pixabay.com  /  mojzagrebinfo

Москва, 3 августа. Большинство людей убеждены, что для сжигания калорий тренировки должны быть сопряжены с долгими нагрузками. Однако результаты последнего исследования опровергли этот факт.

В ходе эксперимента были отобраны добровольцы, которых разделили на три группы. Им было предложено выполнять серию из семи упражнений три раза в неделю в течение двух месяцев.

Представители первой группы делали один подход, второй — три, а третьей — пять подходов. Таким образом, участники тратили на тренировки 13, 40 и 70 минут соответственно.

По завершению эксперимента выяснилось, что представители первой группы получали такую же пользу от выполнения упражнений, какую представители из второй и третьей. Единственным отличием послужило то, что длительные занятия приводят к росту мышечной массы. Однако выносливость и общая физическая подготовка у испытуемых были одинаковыми.

Как ранее сообщалось, тренировки в жару необходимо организовывать с учетом двух правил. Об этом предупредил тренер, фитнес-эксперт Анатолий Горячев.

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