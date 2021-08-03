Рубль остается одной из самых недооцененных валют

Москва, 3 августа. Данные «индекса бигмака» говорят о недооцененности рубля почти на 60%, отмечает обозреватель РИА Новости Ирина Бадмаева.

Она подсчитала, что, исходя из цены бургера в ресторанах McDonald's в России и США, доллар должен стоит 30 рублей. Однако сейчас реальный обменный курс составляет 74,53 рубля за доллар.

«Индекс бигмака» был введен в 1986 году журналом The Economist в качестве шутки, но со временем он стал неофициальным способом определения паритета покупательской способности. Дело в том, что бигмак продается в большинстве странах мира и состоит из одинаковых ингредиентов.

При этом, как объясняет обозреватель, на стоимость бургера влияет не только цена продуктов, но и другие факторы. Например, арендные ставки, зарплата персоналу, налоги и другие. Кроме того, McDonald's, назначает цену, ориентируясь на реальные доходы населения.

Опрошенные ФАН экономисты и аналитики ранее спрогнозировали курс доллара к началу осени. Они сходятся во мнении, что повышение ключевой ставки Центробанка РФ положительно отразиться на стоимости российской валюты.