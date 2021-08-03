Премьер Ливии одобрил проведение первого энергетического и экономического саммита

Триполи, 3 августа. Ведущая инвестиционная платформа Африканского континента Energy Capital & Power с одобрения канцелярии премьера переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамида Дабибы анонсировала первое международное мероприятие — энергетический и экономический саммит, который состоится 22–23 ноября 2021 года.

Североафриканское государство стремится возродить национальную нефтегазовую промышленность за счет притока прямых иностранных инвестиций, поэтапного увеличения добычи и восстановления региональной дипломатии. Двухдневное мероприятие, которое проведут в Триполи, посетят инвесторы, лидеры отрасли, политики и финансисты.

Энергетический и экономический саммит станет первым масштабным международным событием почти за десятилетие. Цель мероприятия — привлечь иностранный капитал, технологии и опыт в Ливию, чтобы использовать оживленный после конфликтов сектор в качестве катализатора для более широкого социального и экономического роста.

Energy Capital & Power тесно сотрудничает с министерством нефти и газа. Кроме того, ведущие международные компании и фирмы заинтересовал предстоящий саммит.

«Ливия является одним из наиболее влиятельных рынков нефти и газа на континенте, со стратегическим положением в Средиземном море и недостаточно изученными бассейнами, которые, по оценкам, обладают обширным пограничным потенциалом», — отметила председатель ECP Келли-Энн Меалия.

По ее словам, для инвестиционной платформы большая честь сыграть роль в восстановлении известности североафриканского государства в энергетическом секторе. Ливийские власти активно возрождают отрасль, региональные и глобальные связи, а также перераспределяют бюджет, чтобы поддержать существующую инфраструктуру.

Energy Capital & Power, чтобы простимулировать прямые иностранные инвестиции и поспособствовать региональной энергетической дипломатии, пригласила на мероприятие европейских министров и межправительственные организации, включая ОПЕК.

Ливию издавна считают одним из ведущих производителей нефти среди стран Магриба и Ближнего Востока. С приходом к власти в государстве переходного Правительства национального единства провели ряд реформ, которые оптимизировали отрасль и увеличили производство.

Национальная нефтяная компания обладает крупнейшими доказанными запасами нефти на континенте, поэтому установила цель добывать 1,45 млн баррелей в сутки к концу 2021 г.

Примечательно, что власти не только восстановили министерство нефти и газа, но и назначили бывшего представителя Ливии в ОПЕК Мухаммада Ауна новым главой ведомства. Должность пустовала с 2012 года.