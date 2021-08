Премьер Ливии одобрил проведение первого энергетического и экономического саммита

Триполи, 3 августа. Ведущая инвестиционная платформа Африканского континента Energy Capital & Power с одобрения канцелярии премьера переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамида Дабибы анонсировала первое международное мероприятие — энергетический и экономический саммит, который состоится 22–23 ноября 2021 года.

