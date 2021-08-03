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Китайцы пришли в восторг от выступления российских синхронисток
Спорт
Китайцы пришли в восторг от выступления российских синхронисток
Global Look Press  /  Xia Yifang/XinHua

Токио, 3 августа. Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко взбудоражили китайские соцсети своим выступлением на летних Олимпийских играх в Токио.

Китайские зрители Олимпиады-2020 восхищаются талантом и артистичностью спортсменок из России. Многие уверены, что, несмотря на все усилия, другим странам ни за что не удастся опередить россиян.

«С тех пор, как я узнал об этом виде спорта (около 2004 года), Россия всегда была лучшей»;

«Они обладают хорошей фигурой и физическими данными, и все они очень красивы, но зато и быстро стареют»;

«Искусство, техника, физическая подготовка — в этих соревнованиях действительно немногие могут противостоять России»;

«Независимо от всех палок в колеса, которые вставляли им американцы, независимо от всей ненависти окружающих, синхронистки из России могут лишь соревноваться от ОКР и побеждать!» — слова пользователей приводит издание ИноСМИ.

Многие отмечают, что спортсмены из Китая уже несколько лет активно работают, чтобы опередить россиянок, однако этого все равно недостаточно для золота. Пользователи соцсетей отмечают, что россиянам нет равных в фигурном катании, искусстве и синхронном плавании.

Россиянки Колесниченко и Ромашина показали лучший результат по сумме двух программ, тем самым обеспечив себе выход в финал Олимпиады. Синхронистки набрали наибольшее количество баллов по сумме произвольной и технической программ.

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олимпиада ромашина синхронное плавание Колисниченко
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