Китайцы пришли в восторг от выступления российских синхронисток

Токио, 3 августа. Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко взбудоражили китайские соцсети своим выступлением на летних Олимпийских играх в Токио.

Китайские зрители Олимпиады-2020 восхищаются талантом и артистичностью спортсменок из России. Многие уверены, что, несмотря на все усилия, другим странам ни за что не удастся опередить россиян.

«С тех пор, как я узнал об этом виде спорта (около 2004 года), Россия всегда была лучшей»;

«Они обладают хорошей фигурой и физическими данными, и все они очень красивы, но зато и быстро стареют»;

«Искусство, техника, физическая подготовка — в этих соревнованиях действительно немногие могут противостоять России»;

«Независимо от всех палок в колеса, которые вставляли им американцы, независимо от всей ненависти окружающих, синхронистки из России могут лишь соревноваться от ОКР и побеждать!» — слова пользователей приводит издание ИноСМИ.