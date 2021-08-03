Бразильские ученые назвали привычку, которая поможет продлить жизнь

Бразилиа, 3 августа. Ежедневную привычку, которая снизит риск преждевременной смерти, назвали исследователи из Федерального университета Сан-Паулу в Бразилии.

Залогом долголетия специалисты считают качественный сон. Он позволяет снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основным фактором преждевременной смерти.

Такие выводы ученые сделали в ходе исследования с участием добровольцев, посвященного влиянию разных факторов на организм. Специалисты изучили биохимический профиль и характер сна участников. Затем было проведено сравнение с показателями людей разных возрастов. Выяснилось, что долгожители следили за режимом и качеством сна. В их крови зафиксировали высокие показатели хорошего холестерина и низкое содержание триглицеридов.

Долголетие зависит не только от сна, но и от правильного рациона. Ученые из США ранее рассказали, как нужно питаться, чтобы продлить жизнь.