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Бразильские ученые назвали привычку, которая поможет продлить жизнь
Общество
Бразильские ученые назвали привычку, которая поможет продлить жизнь
pixabay.com  /  congerdesign

Бразилиа, 3 августа. Ежедневную привычку, которая снизит риск преждевременной смерти, назвали исследователи из Федерального университета Сан-Паулу в Бразилии.

Залогом долголетия специалисты считают качественный сон. Он позволяет снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основным фактором преждевременной смерти.

Такие выводы ученые сделали в ходе исследования с участием добровольцев, посвященного влиянию разных факторов на организм. Специалисты изучили биохимический профиль и характер сна участников. Затем было проведено сравнение с показателями людей разных возрастов. Выяснилось, что долгожители следили за режимом и качеством сна. В их крови зафиксировали высокие показатели хорошего холестерина и низкое содержание триглицеридов.

Долголетие зависит не только от сна, но и от правильного рациона. Ученые из США ранее рассказали, как нужно питаться, чтобы продлить жизнь.

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ученые сон долголетие
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