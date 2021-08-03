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Иран заявил о готовности содействовать установлению мира в Закавказье
Политика
Иран заявил о готовности содействовать установлению мира в Закавказье
mil.am  /  Министерство Обороны Республики Армения

Ереван, 3 августа. Тегеран готов содействовать установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе, заявил посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури.

В сообщении минобороны Армении говорится, что Зохури в сопровождении представителей оборонного ведомства страны посетил Гегаркуникскую область. О ситуации на армяно-азербайджанской границе посла проинформировал генерал-майор Араик Арутюнян.

Отмечается, что Зохури выразил обеспокоенность из-за непрекращающихся пограничных споров между Арменией и Азербайджаном, указав на необходимость сдержанности с обеих стороны, а также мирного урегулирования ситуации. Дипломат также выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших в ходе последних боестолкновений.

Посол Ирана подчеркнул, что установление мира в регионе соответствует интересам всех народов Закавказья. По его словам, Тегеран готов оказать помощь в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что инциденты с применением оружия на армяно-азербайджанской границе становятся практически ежедневными. Самое крупное боестолкновение произошло 28 июля.

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