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Детской больнице в Чите подарили современный инкубатор для недоношенных новорожденных

  /   Обновлено: 03 августа 2021 20:27
Общество
Детской больнице в Чите подарили современный инкубатор для недоношенных новорожденных
pixabay.com  /  PD

Чита, 3 августа. Инкубатор нового поколения для недоношенных младенцев подарили краевой детской клинической больнице Читинской республики.

Новое оборудование подойдет для реабилитации детей с минимальным весом в 350 граммов. Инкубаторы позволят выхаживать новорожденных до достижения оптимальной массы тела.

Сообщается, что устройство способно поддерживать постоянную температуру и влажность. Кроме того, аппарат оснащен высокочувствительными датчиками. До недавнего времени подобных кувезов в больнице было только два. Они позволяют выхаживать детей, вес которых начинается с 700 граммов, объяснил врач отделения реанимации новорожденных и недоношенных детей КДКБ Антон Пакулов.

Акушер-гинеколог Надежда Палочкина ранее смогла принять роды, которые начались у одной из пассажирок поезда. Все необходимые процедуры специалист провела без инструментов.

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