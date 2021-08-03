Детской больнице в Чите подарили современный инкубатор для недоношенных новорожденных

Чита, 3 августа. Инкубатор нового поколения для недоношенных младенцев подарили краевой детской клинической больнице Читинской республики.

Новое оборудование подойдет для реабилитации детей с минимальным весом в 350 граммов. Инкубаторы позволят выхаживать новорожденных до достижения оптимальной массы тела.

Сообщается, что устройство способно поддерживать постоянную температуру и влажность. Кроме того, аппарат оснащен высокочувствительными датчиками. До недавнего времени подобных кувезов в больнице было только два. Они позволяют выхаживать детей, вес которых начинается с 700 граммов, объяснил врач отделения реанимации новорожденных и недоношенных детей КДКБ Антон Пакулов.

Акушер-гинеколог Надежда Палочкина ранее смогла принять роды, которые начались у одной из пассажирок поезда. Все необходимые процедуры специалист провела без инструментов.