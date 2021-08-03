Бацарашкину после Олимпиады встретили в Сибири Росгвардия и музыкальный оркестр

Омск, 3 августа. Военнослужащие Росгвардии присутствовали во время прилета двукратной олимпийской чемпионки Игр в Токио Виталины Бацарашкиной. Стрелка встречали с почестями на родине в Сибири.

Поздравить спортсменку в омский аэропорт приехали представители региональной и муниципальной властей, военнослужащие, волонтеры, журналисты и многие другие. Двухкратной олимпийской чемпионке подарили цветы, а военный оркестр поздравил ее музыкальными композициями, сообщает пресс-служба Росгвардии.

«Виталина — гордость не только Омска и войск правопорядка, но и всей страны. Для нас большая честь встречать олимпийскую чемпионку в родном городе и иметь возможность лично поблагодарить ее за принесенное стране золото. Мы гордимся нашей землячкой и желаем ей дальнейших успехов и побед» — сказал офицер Управления Росгвардии по Омской области подполковник Сергей Ермоленко.

Виталина Бацарашкина на летних Олимпийских играх в Токио завоевала первое золото для своей страны и дважды показала лучший результат в стрельбе из пневматического пистолета — на 25 и 10 метров. После успешного выступления на Играх ей присвоили звание лейтенанта.