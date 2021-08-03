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Путин поздравил борца Евлоева с золотом Олимпиады
Олимпиада-2020 в Токио
Путин поздравил борца Евлоева с золотом Олимпиады
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 3 августа. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянина Мусу Евлоева с победой в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг на токийских Играх.

Глава российского государства Владимир Путин от души поздравил борца с олимпийским золотом. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы много и упорно трудились, чтобы завоевать высокий титул олимпийского чемпиона», — говорится в телеграмме.

Путин назвал победу Евлоева блистательной и уверенной и пожелал олимпийцу продолжать в том же духе.

«Молодец! Так держать!» — подчеркнул президент РФ.

Успех Евлоева позволил России подняться на пятое место в медальном зачете летней Олимпиады в Токио. В финале россиянин победил армянского соперника Артура Алексаняна — 5:1.

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Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / Путин поздравил борца Евлоева с золотом Олимпиады
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