Селезнева заступилась за сокращающего штат Театра имени Ермоловой Меньшикова

Москва, 3 августа. Актриса Наталья Селезнева высказала мнение о действиях худрука Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова, который принялся за сокращение труппы учреждения.

Меньшиков занял пост художественного руководителя театра в 2012 году. Тогда он сменил на этой должности Владимира Андреева. Поначалу труппа была очень рада таким изменениям. Артисты ожидали, что для них начнется новая жизнь. Однако Меньшиков принялся действовать в соответствии с собственным видением. В 2021 году из театра уволили больше 20 актеров, многие из которых старше 40 лет, а это значит, что им будет нелегко найти работу. Ситуацию прокомментировала изданию kp.ru актриса Наталья Селезнева. Она вспомнила, как все начиналось.

«Андреев два года уговаривал Меньшикова прийти в их театр, вел с ним переписку. Только в Олеге Андреев видел своего преемника. Не было у него других кандидатов. Все происходило на моих глазах», — уточнила она.

Она также высказала свое мнение относительно действий Меньшикова на должности худрука. По ее мнению, он правильно поступает, увольняя некоторых актеров. Артистка уточнила, что под сокращение попали лишь те артисты, которые «приходят в театр только получать зарплату».

Ранее стало известно, что труппа Театра имени Ермоловой взбунтовалась против Меньшикова. Сам худрук, однако, на это не обратил внимание, продолжив публиковать в Сети фотографии с отдыха.