Синхронистка Брусникина верит в возможность России войти в тройку лидеров ОИ-2020

Москва, 3 августа. Олимпийская чемпионка Ольга Брусникина прокомментировала положение России в общем медальном зачете на Олимпиаде Токио. Она считает, что у россиян еще есть время выйти в лидеры.

Бывшая спортсменка уверена, что россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина показали достойный результат в произвольной и технической программах на Олимпиаде. По ее мнению, российские спортсменки являются несомненными лидерами в соревновании.

«То, что они бесспорные лидеры, это очевидно всем. Даже если они допустили какие-то ошибки, по мнению тренеров, на фоне остальных соперников они выглядят лидерами. Синхронистки показали очень достойное выступление», — рассказала синхронистка в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

По результатам одиннадцатого игрового дня Россия занимает пятое место в общем медальном зачете. Собеседница издания уверена, что у команды еще есть все шансы показать лучший результат и попасть в тройку лидеров.

«Естественно, хотелось бы быть повыше, хотелось бы быть в тройке. Но еще не вечер, соревнования еще продолжаются. Поэтому болеем за нашу команду, поддерживаем. Я думаю, что еще есть шансы догнать наших соперников, которые стоят выше по общему зачету», — заключила спортсменка.

Ранее в эксклюзивном интервью ФАН Брусникина рассказала, что в 2004 году во время выступления в дуэте с Марией Киселевой они столкнулись с той же проблемой, что и Колесниченко с Ромашиной на Олимпиаде-2020.