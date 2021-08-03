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Проигравший Евлоеву борец Алексанян отказался надевать серебряную медаль

  /   Обновлено: 03 августа 2021 20:30
Олимпиада-2020 в Токио
Проигравший Евлоеву борец Алексанян отказался надевать серебряную медаль
Global Look Press  /  Wan Xiang / Xinhua

Токио, 3 августа. Армянин Артур Алексанян, проигравший россиянину Мусе Евлоеву в финале соревнований по греко-римской борьбе на Олимпиаде, отказался надевать серебряную медаль.

Армянский спортсмен Артур Алексанян выразил недовольство из-за судейства в финальном поединке. Он отказался разговаривать с журналистами по окончании поединка.

«Надо быть из России, чтобы выиграть», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать финал.

Во время церемонии награждения, на которой присутствовали выигравшие бронзовые награды представитель Ирана Мохаммад Хади Сарави и польский борец Тадеуш Михалик, армянин демонстративно отказался надевать серебряную медаль.

Во вторник Муса Евлоев завоевал олимпийское золото в весовой категории до 97 кг: в финале россиянин победил соперника из Армении Артура Алексаняна (5:1).

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токио олимпиада ои-2020
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