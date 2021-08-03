Крымчанам пообещали, что борщ больше не будет таким дорогим

С появлением нового урожай в Крыму в последние недели зафиксировано значительное снижение розничных цен на овощи «борщевого набора». Так, морковь подешевела на 25,3%, цены на картофель снизились на 11,6%, репчатый лук — на 9,2%, а капуста — на 1,6%. И такая тенденция в будущем сохранится.

Благодаря мощной государственной поддержке на мелиорацию отрасль овощеводства получила в этот посевной сезон интенсивное развитие. Допустим, в кооперативе СПК «Правда» площадь под овощи увеличили на 131%. Теперь она составляет 173,5 гектара. Сейчас в кооперативе более 290 гектаров орошаемых земель. Всего на территории полуострова под урожай на овощные культуры отведено 6000 гектаров.

«В Крыму план сева картофеля составляет 3,5 тысяч га. В этом году площадь, которую занимает картофель, увеличена на 42% в сельхозорганизациях республики. На сегодняшний день собрано уже более 10 тысяч тонн картофеля и более 10 тысяч тонн овощей открытого грунта. В общей сложности картофеля ожидается около 65 тысяч тонн и овощей порядка 150 тысяч тонн», ― сообщила глава управления растениеводства Минсельхоза РК Офеля Димакова.

пресс-служба Совета министров РК /

Вместе с этим, по сообщению министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина, крымские производители пшеницы, ржи, кукурузы, кормового ячменя смогут получить господдержку в рамках механизма зернового демпфера. За счет государственной поддержки, предоставляемой производителям зерновых культур, аграрии республики смогут компенсировать до 50% затрат на производство продукции.

Ранее в комментарии ФАН Крымстат сообщил, когда нормализуются цены на популярные продукты в Крыму. В свою очередь глава минсельхоза Крыма проверил качество местных продуктов и цены на них.