В Херсонской области на границе с Крымом Вооруженные силы Украины провели военные маневры. По данным украинских командиров, сценарии, отработанные на учениях, отражают реальные боевые задачи во время операций в условиях городской застройки — зачистка и захват зданий.

Также украинские правоохранители провели антитеррористические учения в Черниговской области — на границе с Белоруссией и Россией. В ходе тренировок отработан алгоритм действий и взаимодействие между пограничниками, подразделениями вооруженных сил и другими правоохранительными структурами в случае несанкционированных полетов над территорией страны. Общее руководство тренировок осуществляла Служба безопасности Украины.

Федеральное агентство новостей связалось с военным экспертом Борисом Рожиным, чтобы прояснить ситуацию с военными маневрами Вооруженных сил Украины на границе с Россией. По его словам, Киев часто проводит подобного рода маневры по всей территории Украины. Однако таким образом украинскую армию готовят к боевым действиям в городах Донецкой и Луганской народных республик. Специалист уверен, что Киев не рискнет атаковать Крым, поскольку у ВСУ нет ни единого шанса против армии России.