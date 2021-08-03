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Эксперт Рожин озвучил цель военных учений Украины у границ России
Украина
Эксперт Рожин озвучил цель военных учений Украины у границ России
facebook.com  /  Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В Херсонской области на границе с Крымом Вооруженные силы Украины провели военные маневры. По данным украинских командиров, сценарии, отработанные на учениях, отражают реальные боевые задачи во время операций в условиях городской застройки — зачистка и захват зданий.

Также украинские правоохранители провели антитеррористические учения в Черниговской области — на границе с Белоруссией и Россией. В ходе тренировок отработан алгоритм действий и взаимодействие между пограничниками, подразделениями вооруженных сил и другими правоохранительными структурами в случае несанкционированных полетов над территорией страны. Общее руководство тренировок осуществляла Служба безопасности Украины.

Федеральное агентство новостей связалось с военным экспертом Борисом Рожиным, чтобы прояснить ситуацию с военными маневрами Вооруженных сил Украины на границе с Россией. По его словам, Киев часто проводит подобного рода маневры по всей территории Украины. Однако таким образом украинскую армию готовят к боевым действиям в городах Донецкой и Луганской народных республик. Специалист уверен, что Киев не рискнет атаковать Крым, поскольку у ВСУ нет ни единого шанса против армии России.

«Украинская армия периодически проводит подобные учения у границ России. Киев рассматривает их как гипотетическую подготовку к боям в городских условиях в ДНР и ЛНР, учитывая тот факт, что линия фронта проходит по некоторым районам Донецка и Горловки. Однако такие маневры зачастую проводятся лишь с одной целью — для поддержания агрессивной военной информационной повестки внутри Украины. Киевские власти хотят показать, что они не забыли про Крым. Понятно, что соотношение сил России и Украины на данном направлении неблагоприятно для киевских властей», — резюмировал Борис Рожин.

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Все новости / Украина / Эксперт Рожин озвучил цель военных учений Украины у границ России
россия всу украина военные учения
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