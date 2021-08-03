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Подлодки «Краснодар» и «Петропавловск-Камчатский» провели «торпедный бой» на Балтике
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Подлодки «Краснодар» и «Петропавловск-Камчатский» провели «торпедный бой» на Балтике
Армия
Подлодки «Краснодар» и «Петропавловск-Камчатский» провели «торпедный бой» на Балтике
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Калининград, 3 августа. Российские дизель-электрические подлодки проекта «Варшавянка» устроили «торпедный бой» на Балтике. В маневрах приняли участие субмарины «Краснодар» и «Петропавловск-Камчатский».

Экипаж «Краснодара» осуществил условные стрельбы торпедами по подводной мишени в Балтийском море. «Противником» стала подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», сообщила пресс-служба Балтийского флота.

Ранее в Северном флоте анонсировали предстоящие учения фрегата «Адмирал Касатонов» и подлодки «Князь Владимир». Маневры состоятся в Северном море и Атлантическом океане.

Также сайт 360tv.ru рассказал, как российские подводные лодки напугали военных в Атлантике. Речь идет о субмаринах проекта «Борей», которые могут нести гиперзвуковое оружие.

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военные учения балтийское море подлодки
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