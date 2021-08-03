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Надгробие возрастом 1900 лет обнаружили в Турции
Наука
Надгробие возрастом 1900 лет обнаружили в Турции
flickr.com  /  Thomas Bresson / CC BY 2.0

Анкара, 3 августа. Археологи обнаружили древнее надгробие во время проведения раскопок в античном портовом городе Парионе. Могильной стеле оказалось 1900 лет.

Надгробный монумент является очень важной находкой, отметил руководитель экспедиции, профессор Ведат Келеш. Это один из самых красивых предметов, который нашли в этом регионе. На надгробии изображены женская и мужская фигуры. На фоне стоят слуги и стол с фруктами. Также ученые расшифровали надпись, которая вырезана на плите.

«Вольноотпущенник Люциус Фурниус Лесбонакс посвятил эту стелу себе и своей освобожденной жене Фурнии Симпнерузе, когда был жив», — указано на надгробии.

Скорее всего муж и жена были родом с острова Лесбос в Греции. Они являлись рабами, но получили свободу во время римской колонизации, считают исследователи.

Археологи ранее обнаружили плетеные корзины с фруктами в затонувшем порту Египта. Находка датируется IV веком до нашей эры.

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