Сара Фергюсон назвала замеченного с моделями мужа принцессы Евгении лучшим из мужчин

Лондон, 3 августа. Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон отреагировала на поведение супруга ее дочери принцессы Евгении. Ранее мужчину запечатлели на отдыхе с неизвестными девушками.

Фотографии Джека Бруксбэнка с красотками в бикини на яхте появились в Сети. Пока муж принцессы Евгении отдыхал, его избранница находилась дома с родившимся пять месяцев назад сыном. Она все еще не прокомментировала поведение супруга. Зато на ситуацию отреагировала ее мать Сара Фергюсон. Она призвала прессу не муссировать эту тему, ведь история могла быть сфабрикована недоброжелателями.

«Он является одним из лучших мужчин, которых я знаю. Я уверена, что он прекрасный отец и супруг. Он просто делает свою работу. Думаю, что он находился на яхте по работе. Не стоит забывать, что он работает на модный бренд, который может устраивать фотосессии или открытые мероприятия», — подчеркнула писательница.

Многим пользователям Сети показалось, что принцесса Евгения не должна отмалчиваться после стол громкого скандала. Интересно, что в момент отдыха с моделями на яхте мужчина оставался на связи со своей женой. Очевидцы рассказывали, что он продолжал созваниваться с ней и отправлять сообщения.