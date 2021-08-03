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Жители Нью-Йорка не смогут посещать рестораны и фитнес без прививки от COVID-19

  /   Обновлено: 03 августа 2021 19:51
Общество
Жители Нью-Йорка не смогут посещать рестораны и фитнес без прививки от COVID-19
pixabay.com

Нью-Йорк, 3 августа. Власти Нью-Йорка вводят новые ограничения на работу ресторанов и фитнеса. Посетителям и работникам потребуется в обязательном порядке пройти вакцинацию от коронавируса.

Жители Нью-Йорка не смогут пользоваться услугами общепита и спортзалов с 16 августа без прививки. Рестораны, бары, кинотеатры, фитнес-залы и другие развлекательные учреждения начнут требовать от посетителей сертификат, подтверждающий прохождение вакцинации. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио.

Власти Нью-Йорка начнут проводить проверки выполнения требования с 13 сентября. До этого момента обслуживание клиентов, не сделавших прививку от COVID-19, будет по-прежнему возможно.

В Великобритании тем временем стимулируют пройти вакцинацию с помощью подарочных скидок на услуги такси и общепита. Граждан также ждут различные ваучеры и другие рекламные предложения.

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рестораны вакцинация нью йорк
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