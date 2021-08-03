Россиянка Пустовойтова обслужит женский футбольный финал ОИ в Токио

Токио, 3 августа. Россиянке Анастасии Пустовойтовой доверили роль главного судьи в финале женского футбольного турнира на ОИ в Токио.

Россиянка назначена главным арбитром на финальный матч турнира среди женских команд, в котором сыграют сборные Швеции и Канады. Встреча пройдет в пятницу, 6 августа. Помогать россиянке будет ее соотечественница Екатерина Курочкина, которая станет одним из ассистентов.

Для 40-летней Пустовойтовой это не первый опыт работы на международных соревнованиях. Так, она обслуживала финал женской Лиги чемпионов между французским «Лионом» и испанской «Барселоной». Весной прошлого года россиянка получала назначение резервным арбитром на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским «Ахматом» и московским «Локомотивом».

Напомним: российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслуживала три матча прошедшего Евро-2020, в том числе встречу 1/8 финала турнира между сборными Нидерландов и Чехии (0:2).