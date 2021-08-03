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Данные ЦБ о финансовых организациях появятся на «Яндекс.Картах»
Экономика
Данные ЦБ о финансовых организациях появятся на «Яндекс.Картах»
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 3 августа. Сервис «Яндекс.Карты» добавит данные Центробанка РФ о финансовых организациях. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на доклад ЦБ и представителя «Яндекс.Карт».

По данным издания, на реализацию проекта планируется потратить 62 млн рублей. Компания не станет создавать отдельную карту, а разместит данные регулятора о финансовых организациях и услугах в «Яндекс.Картах». Информация ЦБ будет интегрирована в браузерную и мобильную версию сервиса с брендированным разделом. Карта также будет отображаться на официальном сайте Банка России.

Предполагается, что карта позволит выявить зоны риска цифрового неравенства. Регулятор намерен исключить случаи, когда доступ к финансовым услугам потерян из-за невозможности получить их через традиционные каналы обслуживания и отсутствия дистанционного доступа. Кроме того, информация под брендом ЦБ позволит снизить риски обращения граждан к нелегальным организациям.

Российские банки ранее начали предлагать гражданам небольшие ссуды на более выгодных условиях, чем микрофинансовые организации. Пока такое предложение действует только для зарплатных клиентов, которые могут оформить микрокредит на сумму до 30 тысяч рублей.

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