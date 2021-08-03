ВМС США провели испытания шпионского беспилотника MQ-4C Triton

Вашингтон, 3 августа. Военно-морские силы США испытали беспилотный летательный аппарат MQ-4C Triton, который в перспективе может заменить самолет радиоэлектронной разведки EP-3 от корпорации Lockheed.

Модернизированная версия беспилотника MQ-4C Triton сможет обмениваться разведданными с патрульными самолетами, кораблями и наземными станциями. В командовании ВМС США отмечают, что шпионский дрон способен обеспечивать непрерывное наблюдение за большой площадью длительное время. Именно поэтому он может заменить самолеты, выполняющие те же задачи.

Летные испытания MQ-4C завершились 29 июля. Хотя детали тестирования аппарата не раскрываются, ВМС США назвали его успешным.

Ранее американские военные провели испытания противоракет системы Aegis. В ходе тестовых запусков были поражена лишь одна из двух целей. Кроме того, как сообщает сайт 360tv.ru, недавно провалились очередные испытания американской гиперзвуковой ракеты.