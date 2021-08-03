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Китайские ученые создали первую в мире 3D-модель мозга обезьяны
Наука
Китайские ученые создали первую в мире 3D-модель мозга обезьяны
pixabay.com  /  PD

Пекин, 3 августа. Уникальная трехмерная модель мозга макаки поможет ученым в разработке новых способов лечения пациентов, страдающих от болезни Паркинсона.

Специалисты Китайской академии наук в Пекине разработали первую в мире трехмерную модель головного мозга обезьяны. Подробное описание проведенной научной работы было опубликовано в издании Nature Biotechnology.

Как утверждают ученые, модель представляет собой объемное изображение мозга макаки. Его размеры отличаются от размеров человеческого мозга в 16 раз. Отмечается, что для получения 3D-модели был применен метод флуоресцентной визуализации.

Авторы работы подчеркивают, что их исследование поспособствует поиску новых методов лечения различных заболеваний головного мозга. К ним, в частности, относится болезнь Паркинсона.

Как сообщалось ранее, ученые из России разработали новую методику лечения нейродегенеративных патологий. Он основывается на использовании особых молекул.

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