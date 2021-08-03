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Политолог Марков уверен, что разворот Украины в сторону Китая невозможен
Политика
Политолог Марков уверен, что разворот Украины в сторону Китая невозможен
Федеральное агентство новостей  /  Вячеслав Дружинин

Санкт-Петербург, 3 августа. Разворот Украины в сторону Китая невозможен, этого не позволит Вашингтон, такое мнение выразил российский политолог Сергей Марков.

Речь об этом шла в ходе прямого эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Обсуждались очередная «высылка» российских дипломатов из США и ее последствия, антироссийская риторика Вашингтона и желание Соединенных Штатов контролировать своих «украинских марионеток».

Как считает Марков, Китай не доверяет Украине, поэтому и разворот Киева к Пекину не состоится. Кроме того, обстановку контролируют США, которые находятся в состоянии геополитической войны с Китаем.

«Украинские власти — марионеточные и контролируются американцами. Китай далеко, и у них подозрения к американским марионеткам в лице незаконных украинских властей. Украинские политики хотят выпросить денег у американского диктатора», — сообщил Марков.

По мнению политолога, Белоруссия рассматривалась китайцами как плацдарм для выхода на рынок Евросоюза, но сейчас из-за западных санкций в отношении Минска появился очень серьезный барьер, поэтому республика вряд ли сможет выполнять эту роль.

«Освобождается ниша китайского плацдарма для выхода на рынок Евросоюза, эта роль очень-очень выгодная, и украинские власти хотели бы подхватить то, что выпадает из рук Белоруссии и перетащить на себя», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что ВМС США начали самые крупные за последние три десятка лет военно-морские учения Large Scale Exercise 2021, главной и единственной целью которых является подготовка к военному конфликту с Россией и Китаем.

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Все новости / Политика / Политолог Марков уверен, что разворот Украины в сторону Китая невозможен
Сергей Марков украина сша китай
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