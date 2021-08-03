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Политолог Марков сравнил визиты Зеленского и Тихановской «на ковер» к Байдену
Политика
Политолог Марков сравнил визиты Зеленского и Тихановской «на ковер» к Байдену
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 3 августа. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и украинский лидер Владимир Зеленский — оба марионетки Вашингтона. Но их визиты в Белый дом будут серьезно отличаться.

Главные отличия поездок Тихановской и президента Украины «на ковер» к президенту США Джо Байдену перечислил в рамках эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» политолог Сергей Марков. Как подчеркнул эксперт, ключевая разница между Тихановской и Зеленским — в их возможностях. Украинский лидер в отличие от экс-кандидата в президенты обладает властью и политическим капиталом.

«У Тихановской нет потенциала, ее роль — политическая марионетка . Зеленский тоже марионетка, но он действующий президент Украины с огромными полномочиями, возможностью влиять на жизнь десятков миллионов людей, поэтому будет другая ситуация», — уверен эксперт.

Перед Зеленским в Вашингтоне будут поставлены конкретные задачи, уверен Марков. В ближайшее время он будет должен усилить американское влияние на Украину — передать под контроль США крупнейшие госкорпорации, перепоручить Вашингтону систему правосудия и даже право распоряжаться землей. Впрочем, уверен политолог, украинский президент наверняка будет оппонировать Байдену и отстаивать личные корыстные цели.

«Зеленский будет стараться выпросить у Байдена уступки, будет апеллировать к тому, что Байден кинул Украину в ситуации с «Северным потоком — 2». Зеленский будет требовать компенсацию, будет просить, чтобы Байден требовал у Меркель, чтобы Меркель требовала у Путина, чтобы поток российского газа через Украину шел по-прежнему большой и чтобы Россия продолжала платить украинскому режиму», — уверен политолог.

Мнения на Западе по поводу грядущего визита Зеленского в США разнятся. Экс-представитель НАТО в России Гарри Табах подверг жесткой критике будущие переговоры украинского лидера с Джо Байденом, отметив бессмысленность предприятия.

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Все новости / Политика / Политолог Марков сравнил визиты Зеленского и Тихановской «на ковер» к Байдену
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