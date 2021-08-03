Адвокат Гуревич развеяла миф об ошибочном расстреле по делу Чикатило

Санкт-Петербург, 3 августа. Адвокат Сталина Гуревич рассказала в медиацентре «Патриот» о своем отношении к делу Чикатило и пресловутой судебной ошибке, о которой часто говорят противники смертной казни.

По словам юриста, невинно расстрелянные люди за преступления Чикатило — любимая тема всех противников смертной казни, хотя ни одного человека, пострадавшего по этому делу в результате судебной ошибки, нет. Сталина Гуревич вспомнила о казни Кравченко, в преступлении которого впоследствии признался Чикатило. Адвокат подчеркнула, что причастность первого к убийству 10-летней девочки для Гуревич является открытым вопросом даже после его реабилитации.

«Судебная ошибка бывает, все люди, все понимают, поэтому вопросы смертной казни необходимо прописывать четко», — заявила юрист.

Сталина Гуревич убеждена, что нельзя принимать такое решение при отсутствии прямых улик, а также следует обязательно снабдить смертную казнь отсрочкой. Таким образом, между вынесением решения и его исполнением должно пройти два, три года или пять лет. Это время, по мнению юриста, должно использоваться для проверки обстоятельств дела, прохождения всех судебных инстанций, а также для проверки законности вынесенного приговора.