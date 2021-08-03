Глава Минобороны Афганистана не пострадал в результате взрыва у его дома в Кабуле

Кабул, 3 августа. Источники в силовых структурах Афганистана назвали причину взрыва рядом с иранским посольством в Кабуле. По данным TOLO News, там взорвался заминированный автомобиль.

Инцидент произошел вблизи резиденции министра обороны республики Бисмиллы Мухаммади. Сообщается, что сразу после взрыва в этом районе были слышны выстрелы. Затем, по словам источников, рядом с домом главы оборонного ведомства был замечен вооруженный человек, который попытался прорваться в резиденцию.

تازه - نیروهای امنیتی در محل انفجار می گویند که این انفجار برخاسته از موتر بم گذاری شده بود و در نزدیکی منزل بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی، رخ داد.



این نیروها می‌گویند که افراد مسلح داخل خانه آقای محمدی شده اند. pic.twitter.com/SvJhx4JoUS — TOLOnews (@TOLOnews) August 3, 2021

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства инцидента. Отмечается, что министр обороны в результате атаки не пострадал. При этом в близлежащих районах продолжается перестрелка, известно как минимум о шести пострадавших.