Глава Минобороны Афганистана не пострадал в результате взрыва у его дома в Кабуле

Кабул, 3 августа. Источники в силовых структурах Афганистана назвали причину взрыва рядом с иранским посольством в Кабуле. По данным TOLO News, там взорвался заминированный автомобиль.
#BreakingNews: Powerful explosion hit #Kabul Sherpor area.— Asim Sameem (@AsimSameem) August 3, 2021
Its said that the explosion happened near the house of #Kabul Defence minister Bismellah Mohammdi.#Kabul #کابل pic.twitter.com/7eb5eW8aJb
Инцидент произошел вблизи резиденции министра обороны республики Бисмиллы Мухаммади. Сообщается, что сразу после взрыва в этом районе были слышны выстрелы. Затем, по словам источников, рядом с домом главы оборонного ведомства был замечен вооруженный человек, который попытался прорваться в резиденцию.
تازه - نیروهای امنیتی در محل انفجار می گویند که این انفجار برخاسته از موتر بم گذاری شده بود و در نزدیکی منزل بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی، رخ داد.— TOLOnews (@TOLOnews) August 3, 2021
این نیروها میگویند که افراد مسلح داخل خانه آقای محمدی شده اند. pic.twitter.com/SvJhx4JoUS
Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства инцидента. Отмечается, что министр обороны в результате атаки не пострадал. При этом в близлежащих районах продолжается перестрелка, известно как минимум о шести пострадавших.
Video from downtown Kabul where a car bomb attack occurred around 8pm (local time) near the defense minister's residence. pic.twitter.com/81HJj80C6M— TOLOnews (@TOLOnews) August 3, 2021