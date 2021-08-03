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Глава Минобороны Афганистана не пострадал в результате взрыва у его дома в Кабуле

  /   Обновлено: 03 августа 2021 19:36
Ближний Восток
Глава Минобороны Афганистана не пострадал в результате взрыва у его дома в Кабуле
flickr.com  /  @Ahson Wardak

Кабул, 3 августа. Источники в силовых структурах Афганистана назвали причину взрыва рядом с иранским посольством в Кабуле. По данным TOLO News, там взорвался заминированный автомобиль.

Инцидент произошел вблизи резиденции министра обороны республики Бисмиллы Мухаммади. Сообщается, что сразу после взрыва в этом районе были слышны выстрелы. Затем, по словам источников, рядом с домом главы оборонного ведомства был замечен вооруженный человек, который попытался прорваться в резиденцию.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства инцидента. Отмечается, что министр обороны в результате атаки не пострадал. При этом в близлежащих районах продолжается перестрелка, известно как минимум о шести пострадавших.

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кабул афганистан взрыв
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