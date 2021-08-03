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Как изменится политический ландшафт Армении после победы Пашиняна, обсудят в «Патриоте»
Политика
Как изменится политический ландшафт Армении после победы Пашиняна, обсудят в «Патриоте»
Федеральное агентство новостей  / 

Никол Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении. Партия «Гражданский договор» победила на парламентских выборах 20 июня, набрав 53,91% голосов. Национальное собрание Армении 8-го созыва состоит из 107 депутатов. Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» представлена 71 депутатом, оппозиционный блок «Айастан» («Армения») получил 29 мандатов, на третьем месте оказался блок «Честь имею» с семью мандатами.

Сейчас в представительном органе власти и правительстве Армении идет распределение должностей. Очевидно, что в республике сформировался новый политический ландшафт. В рамках эфира обсудят особенности армянской политики, как изменится правительство республики, ожидать ли перемен в российско-армянских отношениях. Также гость прокомментирует, как сейчас складывается ситуация в Нагорном Карабахе, меняются ли отношения с Турцией и Азербайджаном?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит директор Института Кавказа в Ереване, армянский политолог Александр Искандарян.

Брифинг состоится 4 августа, в среду, в 15:00.

Прямой эфир пройдет — здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»

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Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894.

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