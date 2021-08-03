Суд присяжных в Томске оправдал вора в законе Колю Томского

Томск, 3 августа. Суд принял сторону Николая Кузьмичева (Коли Томского), который в 2019 году стал первым обвиняемым по «воровской» статье 210.1 УК РФ.

Кузьмичева задержали под Томском по делу о «занятии высшего положения в преступной иерархии». По новой редакции закона Николаю грозило заключение на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что мужчина управлял криминальными группировками по всей России. Сам задержанный отрицал свою причастность к криминалу. На суде присяжные не смогли прийти к однозначному решению и Николаю Кузьмичеву вынесли оправдательный приговор.

Суд вынес приговор Давиду Джангидзе, сообщал ФАН. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии.