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Суд присяжных в Томске оправдал вора в законе Колю Томского
Происшествия
Суд присяжных в Томске оправдал вора в законе Колю Томского
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Томск, 3 августа. Суд принял сторону Николая Кузьмичева (Коли Томского), который в 2019 году стал первым обвиняемым по «воровской» статье 210.1 УК РФ.

Кузьмичева задержали под Томском по делу о «занятии высшего положения в преступной иерархии». По новой редакции закона Николаю грозило заключение на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что мужчина управлял криминальными группировками по всей России. Сам задержанный отрицал свою причастность к криминалу. На суде присяжные не смогли прийти к однозначному решению и Николаю Кузьмичеву вынесли оправдательный приговор.

Суд вынес приговор Давиду Джангидзе, сообщал ФАН. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии.

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томск вор в законе оправдательный приговор
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