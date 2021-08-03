Пушков увидел в словах Зеленского о Крыме сходство с его «пьяным» выступлением

Москва, 3 августа. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о настоящей любви к Крымскому полуострову.

Ранее украинский лидер заявил, что Крым "никогда не станет" частью России. Зеленский связал это с тем, что россияне, проживающие на полуострове, не смогут полюбить эти земли так, как это делают украинцы, детство которых прошло именно там.

«Это не их земля, они не будут здесь. Их поколения здесь расти не будут, и дети их тут не находятся, и умирать они за нашу землю не будут», — эмоционально добавил он.

Комментируя это заявление, Пушков отметил, что Зеленский ведет себя как во время «пьяного» выступления на шоу студии «Квартал 95».

«Это смешно - не менее смешно, чем его собственные прежние юморески», — написал он в Telegram-канале.

Сенатор также добавил, что слова Зеленского о любви к региону звучат неправдоподобно. Киев всегда негативно относился к Крыму из-за пророссийских настроений местного населения. Теперь полуостров вернулся на свою настоящую родину, резюмировал он.

Ранее Пушков заявил об исходящей от Украины угрозы для жителей Крыма. Таким образом он отреагировал на планы депортировать россиян после «возвращения» полуострова под юрисдикцию Киева.