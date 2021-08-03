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Полицейские Татарстана задержали курьера с 9 килограммами наркотиков
Происшествия
Полицейские Татарстана задержали курьера с 9 килограммами наркотиков
pixabay.com  / 

Казань, 3 августа. Татарстанские правоохранители задержали жителя Омска, который перевозил в своем автомобиле девять килограммов синтетических наркотиков. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт и пересылку наркотических веществ, сообщили ФАН в региональном МВД.

В ведомстве отметили, что сотрудники госавтоинспекции в Казани остановили для проверки автомашину Hyundai. Поведение ее водителя показалось инспекторам странным, после чего полицейские произвели полный досмотр транспортного средства. В результате им удалось обнаружить в салоне и багажнике иномарки несколько свертков с неизвестным веществом.

«Находившиеся в свертках вещества оказались синтетическим наркотическим средством весом более девяти килограммов», — рассказали в пресс-службе татарстанского МВД.

Позднее правоохранители выяснили, что житель Омска перевозил партию наркотиков из Москвы в Башкирию. Там запрещенные вещества предполагалось распространить более мелкими дозами.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники МВД возбудили сразу несколько уголовных дел против пятерых жителей Казани, которые выращивали на ферме марихуану. Также у них было обнаружено огнестрельное оружие и боевые гранаты.

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