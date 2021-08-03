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Акушерка успешно приняла внезапные роды в поезде у жительницы Сахалина

  /   Обновлено: 03 августа 2021 19:21
Общество
Акушерка успешно приняла внезапные роды в поезде у жительницы Сахалина
pixabay.com  /  RitaE

Южно-Сахалинск, 3 августа. Акушер-гинеколог Ногликской ЦРБ Надежда Палочкина помогла принять у молодой сахалинки роды, которые начались в поездке и проходили стремительно.

Поезд следовал из Ноглик в Южно-Сахалинск. У одной из пассажирок начались роды. Поиски врача организовали работники поезда, как только узнали об этом. Будущей матери повезло, так как в одном из вагонов ехала акушер-гинеколог Надежда Палочкина, сообщает РИА «Сахалин-Курилы».

Купе акушера оказалось одним из первых на пути сотрудников. Времени было мало, и врач вместе проводниками помчались в вагон с роженицей. Процесс шел стремительно. Такая ситуация считается экстренной и требует повышенного внимания к матери и новорожденному, рассказали в пресс-службе регионального минздрава. Все необходимые процедуры специалист провела без нужных инструментов. Сейчас мать и ребенок находятся в больнице. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.

Акушер-гинеколог ранее рассказал о влиянии партнерских родов на отношения в семье. Тенденция стремительно набирает популярность.

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