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Светлана Журова оценила мастерство российских синхронисток, чей старт сорвали на ОИ
Спорт
Светлана Журова оценила мастерство российских синхронисток, чей старт сорвали на ОИ
Global Look Press  /  Xia Yifang/XinHua

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, чей старт сорвался из-за ошибки диджея, были абсолютно готовы к подобной ситуации. Об этом в беседе с ФАН заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Светлана Журова.

«Я просто уверена, что Татьяна Покровская (главный тренер сборной России по синхронному плаванию. — Прим. ФАН) готовит девчонок к таким моментам. Они даже и это отрабатывают. Поэтому думаю, что такие нештатные ситуации, которые могут случиться, они заранее психологически проходили», — считает спортсменка.

У каждого вида спорта, конечно, свои нюансы, а незапланированная ситуация может случиться с кем угодно. Ярчайший тому пример — знаменитое выступление фигуристов Ирины Родниной и Александра Зайцева, посреди которого внезапно отключилось музыкальное сопровождение. Это не помешало паре блестяще закончить прокат и выиграть чемпионат мира по фигурному катанию 1973 года.

«Нас с детства потихонечку к этому готовят, если правильный тренер. Я уверена, что как раз наша сборная по синхронному плаванию точно какие-то моменты отрабатывала: что такие случаи могут быть, что надо действовать спокойно и по правилам. <…> Думаю, что они все это знают и были уверены в себе. У них программа сложнейшая, поэтому тут даже не помешает, если музыка совсем отключилась — они все равно бы все выполнили», — рассуждает олимпийская чемпионка.

Светлана Журова оценила мастерство российских фигуристок, чей старт сорвали на ОИ
Агентство городских новостей Москва  / Андрей Любимов

По мнению Журовой, именно такие непредвиденные моменты можно считать показателем высокого уровня подготовки спортсменов, отобранных для участия в Олимпиаде.

«Такое действует на молодых неопытных спортсменов, но не на наших девчонок, которые уже чемпионки неоднократные. Их это чуть-чуть подзадорит, я думаю. Но надеюсь, в финальной части организаторы такого не допустят, сделают выводы, почему это произошло», — говорит собеседница агентства.

Вероятнее всего, причина неприятного инцидента кроется на поверхности. Из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет попросту не успел провести достаточное количество тестовых соревнований, на которых участники и знакомятся со спортивным объектом, а организаторы проверяют работу технических служб в обстановке и ситуации, приближенной к Олимпиаде.

«Я думаю, что в связи с пандемией полноценно это не было сделано, поэтому мы видим периодически некие косяки со стороны организаторов. Вроде, их хочется оправдать, потому что они не виноваты в этом. Но в то же время и спортсмены должны это понимать», — резюмирует Светлана Журова.

Светлана Журова оценила мастерство российских фигуристок, чей старт сорвали на ОИ
Global Look Press  / Xia Yifang/XinHua

Ранее ФАН сообщал, что синхронистки Колесниченко и Ромашина вышли в финал Олимпиады в Токио. Девушкам удалось показать лучший результат по сумме произвольной и технической программ, набрав в сумме двух видов 195,0079 балла.

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Все новости / Спорт / Светлана Журова оценила мастерство российских синхронисток, чей старт сорвали на ОИ
светлана журова победа синхронное плавание олимпиада в токио
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