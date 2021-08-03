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Адвокат Гуревич: смертная казнь не распространяется на оппозиционеров и взяточников

  /   Обновлено: 03 августа 2021 19:20
Общество
Адвокат Гуревич: смертная казнь не распространяется на оппозиционеров и взяточников
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Санкт-Петербург, 3 августа. Смертная казнь — это наказание в рамках уголовного кодекса РФ. Она не предусмотрена за оппозиционную или коррупционную деятельность, заявила адвокат Сталина Гуревич

В рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» юрист ответила на вопрос о том, не станет ли отмена моратория на смертную казнь «ящиком Пандоры» — сначала ей будут подвергаться педофилы-убийцы, однако не исключено, что позднее такие приговоры могут выносить и за другие преступления.

Гуревич обратила внимание, что поклонники Алексея Навального заявляют, что будут «вешать всех на столбах и расстреливать на законодательном уровне», однако перечень статей, по которым может быть предусмотрено смертельное наказание, должен быть ограничен.

«Не по каждому убийству может быть применена смертная казнь, а только за умышленные тяжкие преступления против личности», — подчеркнула адвокат.

По мнению Гуревич, лица, требующие расстрела, — убийцы детей и граждан, находящихся в беспомощном состоянии.

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смертная казнь медиагруппа патриот Сталина Гуревич
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