Санкт-Петербург, 3 августа. Смертная казнь — это наказание в рамках уголовного кодекса РФ. Она не предусмотрена за оппозиционную или коррупционную деятельность, заявила адвокат Сталина Гуревич

В рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» юрист ответила на вопрос о том, не станет ли отмена моратория на смертную казнь «ящиком Пандоры» — сначала ей будут подвергаться педофилы-убийцы, однако не исключено, что позднее такие приговоры могут выносить и за другие преступления.

Гуревич обратила внимание, что поклонники Алексея Навального заявляют, что будут «вешать всех на столбах и расстреливать на законодательном уровне», однако перечень статей, по которым может быть предусмотрено смертельное наказание, должен быть ограничен.

«Не по каждому убийству может быть применена смертная казнь, а только за умышленные тяжкие преступления против личности», — подчеркнула адвокат.

По мнению Гуревич, лица, требующие расстрела, — убийцы детей и граждан, находящихся в беспомощном состоянии.