Индия и США договорились о расширении партнерства

Оппозиционные партии Индии хотят провести слушания параллельного парламента; Саудовская Аравия приглашает Нарендру Моди на саммит по климату; Индия намерена запустить мобильное приложение для миротворцев ООН; госсекретарь США встретился в Нью-Дели с представителем Далай-ламы; Индия приняла от Франции месячное председательство в СБ ООН. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия cегодня».

Продолжается скандал в индийском парламенте

Лидер оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Рахул Ганди провел встречу депутатов от оппозиционных партий, чтобы выработать единую позицию по стратегии действий в парламенте по таким вопросам, как использование шпионского программного обеспечения Pegasus, рост цен на топливо и статистика смертности во время второй волны пандемии COVID-19.

«У нас немного разные взгляды на мир, мы выходцы из разных штатов, у нас разные идеи. Но я думаю, что мы должны создать основу единства. В рамках этого единства мы можем дискутировать и спорить, и даже не соглашаться друг с другом. Но мы должны работать над принципами этого единства», — сказал Рахул Ганди.

One priority- our country, our people.



एकमात्र प्राथमिकता- हमारा देश, हमारे देशवासी। pic.twitter.com/NkyfGaYRY8 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 3, 2021

Работа парламента Индии уже более двух недель находится в тупике из-за требований оппозиции обсудить вопрос об использовании шпионской программы Pegasus для прослушивания журналистов и политиков.

Индия расследует деятельность компании-владельца крупнейшей в мире криптобиржи

Индийское агентство по борьбе с отмыванием денег изучает, участвовала ли компания Binance Holdings Ltd. в отмывании нелегальных средств через принадлежащую ей криптовалютную биржу WazirX.

Зарегистрированная на Каймановых островах и не имеющая офлайн-штаб-квартиры Binance столкнулась с жесткими мерами регулирования, поскольку не только Индия, но и другие страны усиливают контроль над криптовалютной отраслью. Причина в том, что криптовалюты могут с легкостью использоваться для сокрытия доходов, отмывания денег, торговли наркотиками и терроризма.

Известно, что кошельки индийской WazirX использовались для покупки, конвертации и перевода денег на счета на платформе Binance. Индийское агентство по борьбе с отмыванием денег уже направило WazirX уведомление о предполагаемом нарушении правил управления иностранной валютой при операциях с криптовалютами на сумму 27,9 миллиарда рупий.

Индия и США договорились о расширении партнерства

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар провели переговоры по целому ряду региональных и глобальных вопросов, включая конфликт в Афганистане, безопасность, ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и Персидском заливе. На совместной пресс-конференции, состоявшейся после встречи, Энони Блинкен выразил намерение администрации Джо Байдена укреплять двусторонние связи с Нью-Дели и подчеркнул важность сотрудничества по различным вопросам.

Блинкен объявил о предоставлении дополнительных 25 миллионов долларов США для поддержки усилий по вакцинации против COVID-19 по всей Индии.

«США уже предоставили помощь на сумму более 200 миллионов долларов в рамках борьбы с COVID-19. Я рад сообщить, что правительство США направит дополнительные 25 миллионов долларов на поддержку усилий по вакцинации по всей Индии».

Что касается проблемы Афганистана, Джайшанкар сказал:

«Мир хочет видеть независимый, суверенный, демократический и стабильный Афганистан в мире с самим собой и соседями. Но независимость и суверенитет будут достигнуты только в том случае, если страна будет свободна от злонамеренных влияний. Аналогичным образом, одностороннее навязывание своей воли любой стороной не будет демократическим и никогда не приведет к стабильности».

US Secretary of state Blinken, EAM Jaishankar begin press statements in Delhi pic.twitter.com/x15WPsE9b6 — Sidhant Sibal (@sidhant) July 28, 2021

Блинкен отметил, что Индия внесла и будет продолжать вносить «жизненно важный вклад» в стабильность и развитие Афганистана.

«Талибан»1 (запрещен в РФ) говорит, что стремится к международному признанию, что хочет международной поддержки Афганистана... Захват страны силой и злоупотребление правами ее народа — это не путь к достижению подобных целей», — отметил госсекретарь.

Военный захват власти в Афганистане талибами — вероятно, вопрос нескольких месяцев, и тот факт, что США и Индия заранее отказываются признать их правительство, говорит, что впереди еще один раунд военной интервенции в страну. Возможно, Вашингтон рассчитывает, что на сей раз военную авантюру возглавит Индия. Подобный сценарий резко отличается от традиционной индийской стратегии гуманитарного сотрудничества с Афганистаном, однако правительство Нарендры Моди уже не раз демонстрировало свою способность отказываться от привычных политических линий.

США направили Китаю послание по тибетскому вопросу

Энтони Блинкен, находящийся с официальным визитом в Нью-Дели, 27 июля провел «Круглый стол гражданского общества» на тему «Продвижение справедливого, инклюзивного и устойчивого роста и развития». На мероприятии присутствовали представители всех основных конфессий Индии, в том числе тибетский буддийский монах Геше Дорджи Дамдул, нынешний директор Тибетского дома в Дели и бывший переводчик его святейшества Далай-ламы.

Выступая перед группой лидеров гражданского общества, Блинкен сказал, что отношения между Соединенными Штатами и Индией являются «одними из самых важных в мире».

На этом контакты госсекретаря Блинкена с тибетской общиной не закончились. Он провел отдельную встречу с представителем Далай-ламы и тибетского правительства в изгнании Нгодупом Донгчунгом.

Risking China's anger, Blinken meets representative of Dalai Lama in India https://t.co/yYFx7sYysF pic.twitter.com/0CBYKc4tle — Reuters (@Reuters) July 28, 2021

Этот шаг определенно был согласован Вашингтоном с правительством Индии, которое, вероятно, готово деликатно возобновить вопрос о статусе Тибета в качестве ответа на отказ Китая вывести войска из всех точек трения на Линии фактического контроля. Поскольку Китай заявляет, что не признает суверенитет Индии над большей частью регионов Ладакх и Аруначал-Прадеш, сообщение о том, что Индия не будет признавать нынешний статус Тибета как неотъемлемой части КНР, а также укрепление неофициальных связей с Тайванем, пошлет Пекину сильный сигнал.

Саудовская Аравия приглашает Нарендру Моди на саммит по климату

Саудовская Аравия пригласила Нарендру Моди на саммит «Зеленой инициативы» на Ближнем Востоке, который состоится в октябре 2021 года. В рамках этой инициативы Эр-Рияд хочет возглавить региональные усилия по борьбе с изменением климата.

Ближневосточная «Зеленая инициатива» наряду с саудовской «Зеленой инициативой» была объявлена в марте этого года наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Он заявил:

«Зеленые инициативы Саудовской Аравии и Ближнего Востока — это только начало. Королевству, региону и миру необходимо идти гораздо дальше и быстрее в борьбе с изменением климата».

В рамках инициативы Саудовская Аравия вместе со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Ближнего Востока посадит 40 миллиардов деревьев. Ожидается, что в рамках проекта будет озеленена площадь, эквивалентная 200 миллионам гектаров деградированных земель.

Saudi Arabia invites Indian PM Modi for climate summit --Middle East Green Initiative in October. The invite by Saudis shows India's centrality on Climate issues. Earlier this year PM Modi attended Biden's Climate Leaders’ virtual Summit. Reportinghttps://t.co/F54qFsNi2u — Sidhant Sibal (@sidhant) July 31, 2021

Эр-Рияд намерен посадить на территории Саудовской Аравии 10 миллиардов деревьев, сократить выбросы углекислого газа более чем на 4% от общемирового вклада, увеличить охраняемые территории до более чем 30% от общей площади суши и к 2030 году обеспечить 50% энергобаланса королевства возобновляемыми источниками энергии.

Доклад о запрете криптовалют находится на рассмотрении правительства

Министерство финансов Индии в Нижней палате Парламента заявило, что власти все еще рассматривают доклад бывшего министра финансов Субхаша Чандры Гарга о запрете частных криптовалют и санкционировании цифровой валюты Резервного банка Индии.

После рассмотрения правительство примет решение о том, нужно ли внести в парламент новый закон о регулировании криптовалют. Минфин заявил:

«Доклад рекомендует запретить в Индии все частные криптовалюты, за исключением тех, которые будут выпущены государством».

Правительство процитировало статьи из бюджета на 2018-2019 годы:

«Было объявлено, что правительство не считает криптовалюты законным платежным средством и примет все меры для устранения использования криптоактивов при финансировании незаконной деятельности или в рамках платежной системы. Правительство будет активно изучать возможность использования технологии блокчейн для продвижения цифровой экономики».

Противостояние в Ладакхе

С мая прошлого года продолжается противостояние на индийско-китайской границе. В феврале 2021 года Пекин и Нью-Дели отвели солдат и военную технику из нескольких точек патрулирования, однако после этого переговоры о разведении войск зашли в тупик. На прошлой неделе в ходе 12-го раунда диалога Индия и КНР согласились развести войска в одном из важных пунктов патрулирования в Восточном Ладакхе.

Индийские СМИ сообщают, что Китай согласился отвести войска от пункта известного как Пост Гогра, но не хочет отступать из ряда других точек. Фактическое перемещение войск начнется в течение следующих нескольких дней. Сейчас в точках трения расстояние между индийскими и китайскими войсками составляет около 500 метров. Разъединение критически важно, поскольку при таком близком соседстве не исключены внештатные ситуации, которые могут выйти из-под контроля.

«Параллельно с переговорами Китай использует тактику булавочных уколов. Во многих местах очень близко к границе [китайская армия] строит здания. Ускорены темпы развития инфраструктуры. Но мы надеемся, что в существующих точках трения ситуация улучшится», — сказал сотрудник индийской службы безопасности в интервью СМИ.

Индия председательствует в СБ ООН

Впервые после обретения Индией независимости премьер-министр Моди возглавит встречу Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), поскольку в этом месяце Индия приняла от Франции председательство в ООН.

Нью-Дели намерен провести встречи и брифинги на высоком уровне по трем вопросам: безопасность на море, борьба с терроризмом и поддержание мира.

#IndiainUNSC



✅Adopted



Programme of Work for the month of August under ???????? Presidency @MEAIndia pic.twitter.com/WqnPb2fpWM — India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) August 2, 2021

Индия организует виртуальные дебаты для глав государств и правительств под названием «Поддержание международного мира и безопасности: повышение безопасности на море — основа международного сотрудничества» 9 августа. Страны обсудят координацию для решения проблем морской преступности и безопасности.

В конце августа Индия проведет встречу на уровне министров под названием «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами». Задача встречи — усилить координацию между ООН и Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также устранить связи между терроризмом и транснациональной преступностью.

Еще одна открытая дискуссия на уровне министров по вопросам миротворчества «Операции ООН по поддержанию мира: технологии и миротворчество» состоится 18 августа. Индия — один из крупнейших поставщиков войск для миротворческих миссий ООН и поэтому ищет способы использования технологий для лучшей защиты миротворческих сил. Дели планирует запустить мобильное приложение UNITE AWARE, которое будет предоставлять информацию о местности и «повышать осведомленность о ситуации» для миротворцев ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.