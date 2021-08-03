В «Векторе» назвали долю заболевших после вакцинации российскими препаратами

Москва, 3 августа. Статистику по заболеваемости среди получивших два компонента российских препаратов против коронавирусной инфекции представили в центре «Вектор».

Согласно данным, которые собирались с начала вакцинации на территории России, удалось установить, что доля заболевших через 21 день после получения второй инъекции составила 0,66% для препарата «Спутник V». Так, 0,59% для «ЭпиВакКороны» и 0,27% для «КовиВака».

Ранее в центре «Вектор» объяснили, где могут появиться новые штаммы коронавируса. Ученые предположили, что инфекция может мутировать в странах с неблагополучной эпидситуацией.