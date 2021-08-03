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ФСБ сообщила, что эстонский консул Лятте хотел получить закрытую информацию

  /   Обновлено: 03 августа 2021 19:30
Политика
ФСБ сообщила, что эстонский консул Лятте хотел получить закрытую информацию
www.assembly.spb.ru  /  Пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Москва, 3 августа. Консул Эстонии в России Март Лятте хотел получить закрытую информацию о планах РФ в Арктике, об этом сообщает ФСБ.

Сотрудники ведомства выяснили, что эстонский дипломат несколько раз встречался с гражданином России, чтобы получить материалы закрытого характера.

«В ходе встреч он проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что документы носят закрытый характер», — сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В результате 7 июля Март Лятте был объявлен персоной нон грата в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом.

Ранее сообщалось, что посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с высылкой российского дипломата из прибалтийского государства. Внешнеполитическое ведомство заявило о решительном протесте.

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