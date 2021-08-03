Пилоты ВВО приступили к освоению ударных вертолетов Ка-52 в Хабаровском крае

Хабаровск, 3 августа. Летчики соединения армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) приступили к освоению ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в Хабаровском крае.

Маневры проходят под руководством опытных наставников. Военнослужащие отработали элементы взлета и посадки. Кроме этого, пилоты ВВО выполнили зависание на заданной высоте, а также фигуры легкого пилотажа, включая развороты, спирали, подъемы и спуски. Во время тренировки летчики пролетели на вертолетах в небе над аэродромом.

Всего запланировано около 100 часов для освоения «Аллигаторов». Военным пилотам предстоит отработать все маневры во время разных погодных условий, а также в дневное и ночное время. С наступлением темноты военнослужащие ВВО будут использовать очки ночного видения.

Ранее сообщалось, что Рособоронэкспорт (входит в Ростех) планирует в ближайшие пять лет вывести на рынок модернизированный Ка-52. Вертолет имеет все самые лучшие современные и технические характеристики, проверенные на других моделях, пишет сайт 360tv.ru.