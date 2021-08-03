Актриса и певица Марина Орлова дала первое интервью после выхода замуж в Америке

Известная российская певица и актриса Марина Орлова заявила ФАН, что вышла замуж — торжественное событие произошло в американском Сан-Франциско.

35-летняя уроженка Пятигорска, во многом известная киноманам по роли Юлии Началовой, дала первое обстоятельное интервью после того, как связала себя узами брака с актером Георгием Кирьяновым. Орлова рассказала, был ли у них конфетно-букетный период, почему им никак не удавалось пожениться и где молодожены планируют провести свадьбу.

/ Мария Регнетта

«Мы сначала дружили»

— Марина, расскажите, кто ваш избранник?

— Его зовут Георгий Кирьянов — молодой, подающий надежды актер, снимался, правда, не так много еще пока, но в некоторых кинофильмах и телесериалах появился. Еще он любит все делать сам — снимает, а потом монтирует, продвигает, продюсирует, так сказать.

Ну, и по совместительству Георгий — криптоинвестор, и на моих глазах немножко так поднялся из-за всех этих интересных валют (смеется).

— Давно вы с ним познакомились?

— Давным-давно. В Москве. Мы сначала дружили, снимались вместе на разных передачах, снимали музыкальные клипы и прочее, прочее. И вот как-то наша дружба перетекла в еще бóльшую дружбу, хотя мне очень не хотелось его терять именно как друга. И я прям держалась и говорила: «Нет, вот чтобы ни случилось, мы должны с тобой остаться друзьями». Повторюсь, что не хотелось терять настолько своего человека, с которым можно воплощать все свои идеи в жизнь.

Нам удалось это, к счастью, сохранить, но мы уже жили потом вместе — два года. Вы же, наверное, знаете, что я живу на три страны: Россия, Италия и США. Зимой обычно приезжаю в Америку (Марина и сейчас находится в Соединенных Штатах. — Прим. ФАН), и так получилось, что Гера тоже приехал сюда, у него появилась работа, которую он не может бросить и куда-то уехать. Поэтому, например, в Россию я приезжала одна.

Мы с ним вообще не расставались! Вот люди друг друга только во время пандемии коронавируса изучили и узнали, вместе побыв очень долго, а у нас как-то так получилось, что вот прямо с 2019 года нон-стопом пошли совместная работа, совместные проекты, совместные путешествия, и мы действительно все 24 часа в сутки находились вместе.

У нас недавно случилось первое такое расставание, которое мы не выдержали, и тут же поженились, чтобы больше не расставаться (смеется). Вот такая красивая, романтическая история.

— Вы в свое время рассказывали, как снимали клип в Италии. Георгий же тоже там находился, правильно?

— Да-да-да.

— Конфетно-букетный период был у вас?

— Нет, вообще не было, поскольку мы же с ним дружили. То есть он не приходил ко мне изначально как к своей девушке, не приглашал меня на свидания. У нас даже так интересно получилось, что первый поцелуй был не настоящим, а случился на съемках.

— На работе?

— Именно. Все произошло очень профессионально и настолько органично, что я даже подумала: «Это точно мой человек, и зачем мне ждать еще кого-то, зачем строить какие-то воздушные замки и придумывать себе несуществующих принцев, если есть уже тот самый человек, с которым мне просто хорошо и спокойно, и не надо тратить нервы: ответит он на звонок или не ответит, и нужно ли обзвонить всех подружек, чтобы спросить о том, как лучше написать сообщение — с заковыркой, чтобы его задеть и подвигнуть на какое-то действие».

К счастью, этого всего у нас не было. Наверное, поэтому Гера и стал моим мужем: я могу с ним спокойно заниматься своими делами и ни о чем не думать, не переживать, не ревновать…

/ Мария Регнетта

«Это было очень красиво»

— Предложение он же вам сделал, а не вы ему?

— Да, причем красиво — на воздушном шаре. Он меня обманул, сказав, что это какая-то реклама, и нужно обязательно там сняться. Я ехала туда с полным ощущением, что это работа. Мы встали в пять утра, приехали, — красивое поле, там стоял этот огромный воздушный шар в виде сердца, мы поднялись, и я до последнего не могла понять, что мы тут, оказывается, ничего не играем, а это все на самом деле (смеется). Это было очень красиво.

— Что было потом?

— Мы хотели пожениться в апреле (это был 2020 год), уже все организовали, но в конце марта из-за пандемии везде абсолютно все позакрывали, включая ЗАГСы. Плюс нельзя было вообще никаких гостей пригласить. И все сорвалось…

Прошло время, мы отдыхали вдвоем на море, и я подумала, что теперь мой выход, и тогда уже я сделала Гере предложение, так как в первый раз у нас не получилось. Я тоже купила ему кольцо. Мне, кстати, всегда было интересно узнать, что чувствует человек, когда делает предложение. Гера, конечно, сильно тогда смеялся, но торжественно согласился быть моим мужем!

Мы назначили еще один день свадьбы, теперь уже на сентябрь, и хотели отпраздновать в Сочи, во время «Кинотавра» — мне до сих пор очень нравится эта идея. Потому что во время кинофестиваля там находится очень много наших друзей и коллег, и у всех такое хорошее настроение.

В общем, мы заказали тогда в Сочи красивый банкетный зал на берегу моря, с выездной регистрацией, но в августе нам сообщили, что опять начались какие-то проверки, и люди должны сидеть в шахматном порядке, в масках…

/ Мария Регнетта

Мы подумали: «Ну что это будет за свадьба…» К тому же потом моя мама сломала ногу, и в результате все снова отложилось. Мы уехали в Америку и решили: «Давай хотя бы зарегистрируемся, а свадьбу мы потом как-нибудь сыграем. Отсчет пошел».

Еще бабушка Геры тоже сокрушалась: «Ну как же так, есть же русские традиции, и все это должно быть в Москве, ведь мы все — москвичи». Так что все эти эмоции мы сохраним до празднования свадьбы в России.

А здесь, в Америке, это было такое счастье, поскольку никто не мог нас достать (смеется), максимум — это сообщения с пожеланиями, а потом мы вообще отключили телефоны и уехали кататься по Калифорнии, и еще заехали в Вегас. Красота!

— Это уже после росписи, да?

— Да, мы устроили небольшой пикник в лесу, такой классный. Свадебное платье у меня уже было, причем выбирала его не я, поскольку в то время находилась в России. Гера сам договорился. То платье, которое я планировала надеть еще тогда, в 2020 году, от моего друга — итальянского дизайнера, лежит у меня в Москве, а здесь Георгий сам попросил помочь свою знакомую фотографа, которая работает на свадьбах. Она связалась с каким-то свадебным агентством, и там мне по моим параметрам выбрали несколько платьев. То есть у меня не было даже вот этой сложной проблемы выбора (смеется). Гера сказал: «Ой, я же знаю, стоит тебя только привезти в какой-нибудь магазин, и мы же там весь день пробудем и в итоге ничего не выберем. Поэтому вот тебе три платья, и выбирай из них».

— По русской традиции же жених не должен видеть платье невесты, но у вас он, получается, видел?

— Да он на них толком и не смотрел, просто все поручил тому фотографу. Я в итоге не смогла выбрать, поэтому сфотографировалась во всех трех. Вот и все! Мне кажется, это было самым правильным решением. И снова все откладывать уже надоело.

Главное, что, когда история стремительно развивается, и хочется идти дальше, не хочется в чем-то тормозить. И если мы проснемся однажды утром и решим, что хотим и готовы иметь ребенка, а тут «ой, а мы же не сыграли свадьбу». Значит, надо будет куда-то быстро бежать, с кем-то срочно договариваться. Вот чтобы этого не случилось, а все было своевременно, поэтому да, отсчет пошел. Кстати, Гера потом хочет зарегистрировать наш брак в нескольких странах, ну чтобы вообще было нереально развестись (смеется).

/ Мария Регнетта

«Мне бы хотелось праздновать на море»

— А расписались вы где, в Лос-Анджелесе?

— В Сан-Франциско.

— Вы там живете?

— Нет, в Лос-Анджелесе. Это совсем недалеко, просто там очень приятная атмосфера, в плане, например, погоды. В Лос-Анджелесе очень жарко, и мы бы здесь все потели и прочее (смеется). Сан-Франциско — такой классный как бы европейский город Америки.

— Как я понял, на росписи вы были только вдвоем?

— Именно так.

— Никаких свидетелей?

— Нет. Опять-таки, из-за того, что у нас так много друзей, и с его стороны и с моей, они бы очень обиделись, если бы мы вот здесь, в Америке, кого-то предпочли им: «А как же наша многолетняя дружба?!» Поэтому да, без свидетелей, мы сами свидетели друг другу (смеется). Конечно, у нас еще будет торжество, празднование в России, и мне нравится вот этот новый, современный, вариант, когда есть подружки невесты и друзья жениха. Когда ты не выделяешь какого-то одного человека, а все остальные обижены, а когда у тебя есть целая группа твоих друзей, которые тебя поддерживают в этот день.

— По-американски, как мы нередко видим в их фильмах.

— Сейчас часто так делают и в России. Мы были на нескольких свадьбах и видели это. Ну, и к тому же, если по русским традициям, то подружка невесты должна быть обязательно не замужем, а у меня все подружки уже замужем (смеется). Тут дело не в традициях, а в чувствах.

— Праздновать все-таки будете в Москве, а не в Сочи, как планировали в прошлом году?

— Да хотелось бы, конечно, и в Сочи, но теперь все зависит от того, когда мы приедем в Россию, и насколько все это будет возможно. На сегодняшний день я вообще ничего не хочу загадывать и планировать, поскольку мы две свадьбы уже спланировали, и они у нас отложились. Поэтому как будет, так и будет. Главное, что у нас есть сама развлекательная программа, а вот в каком месте… Ну, будем смотреть уже по факту.

Мне бы, конечно, больше хотелось праздновать на море. Я же морская — Марина, и Черное море имеет большое значение для меня, а также для моих папы и мамы. Ну, и, мне кажется, что это такая территория отдыха: кто бы туда ни приехал, из любых городов, там будет именно ощущение того, что люди отдыхают. А не просто в перерыве между работой и домом прибежали выпить за чье-то бракосочетание (смеется).

/ Мария Регнетта

Марина Орлова — актриса театра и кино, певица, композитор, сценарист, продюсер, а также режиссер. Она — член гильдии актеров Голливуда SAG-AFTRA и гильдии композиторов и сценаристов в Италии SIAE.

Снялась почти в пятидесяти фильмах и телесериалах. Среди них — «Под прикрытием», «Громовы. Дом надежды», «Интерны», «Проснемся вместе», «Стиляги» и другие. Также в активе Орловой главная роль в картине о певице Юлии Началовой, показанном на Первом канале.

25-летний Георгий Кирьянов снялся в пяти фильмах и сериалах, среди которых «Чернобыль: Зона отчуждения», «Горюнов» и «Бонус».

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