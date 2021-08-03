

Мигранты продолжают бежать из стран Ближнего Востока в Европейский союз, выбрав в качестве «перевалочной станции» Белоруссию. В сложившейся обстановке государства Прибалтики винят Минск, который якобы попустительствует переходу беженцев. В связи с этим в МИД Литвы сообщили, что собираются поднять вопрос о санкциях против Белоруссии на уровне Евросоюза.

В ночь с 2 на 3 августа из Литвы в Белоруссию силой выдворили группу мигрантов. Беженцы жалуются, что против них применяли дубинки и электрошокеры. В свою очередь, депутат Сейма Латвии Янис Домбрава и вовсе предложил предоставить пограничникам страны полномочия по применению оружия, чтобы предотвратить приток нелегальных мигрантов в страну.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал новый миграционный кризис, разгорающийся в Европе. По его словам, страны Прибалтики своими же руками выстраивают стену между собой и Европейским союзом.

«Я думаю, что мы очень скоро получим ситуацию, когда страны Евросоюза поделятся по нескольким признакам: экономическому и отношению к миграционному вопросу. Естественно, что лидером Евросоюза останется Германия, стране будет делегировано большинство голосов для принятия общеевропейских решений. А страны, которые отказываются от общеевропейской политики, — Литва, Латвия, Эстония, Польша, Венгрия — лишатся полноправного влияния на судьбу ЕС. Возможно, со стороны Берлина в отношении этих государств будут приняты визовые ограничения. Страны Прибалтики, сами того не подозревая, уже создают границу между собой и Европейским союзом», — указал собеседник ФАН.

Историк рассказал о том, что разгорающийся миграционный кризис может положить конец Европейскому союзу.

«Литва, Латвия, Эстония, Польша, Венгрия пытаются сохранить свое общество от влияния мигрантов, которые привели к разрушительному эффекту внутри Европейского союза. В дальнейшем мы увидим, что эти страны начнут объединяться против общеевропейской повестки. Их политика будет иметь ярко выраженную националистическую идеологию. А далее произойдет следующее: Европейский союз просто не выдержит, и произойдет его распад. Это будет массовый выход стран из ЕС. Не исключено, что вышедшие из Евросоюза страны сформируют свой блок», — сообщил он.

Эксперт добавил, что вышедшие из Европейского союза страны могут впоследствии стать частью Евразийского пространства.