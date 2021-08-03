Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 21:42
21:37
Политика
Солонников объяснил, будет ли Литва стрелять по мигрантам из Белоруссии
21:33
Общество
Крымчанам пообещали, что борщ больше не будет таким дорогим
21:30
Общество
Технолог поделилась тонкостями выращивания и обработки лаванды в Крыму
21:29
Шоу-бизнес
Главврач больницы в Коммунарке гордится лечащими МакSим докторами
21:26
Происшествия
Видео драки двух американцев на борту самолета опубликовали в Сети
21:24
Политика
Как изменится политический ландшафт Армении после победы Пашиняна, обсудят в «Патриоте»
21:22
Шоу-бизнес
Фанаты пришли в замешательство из-за изменений во внешности Козловского
21:19
Общество
Полицейский стал жертвой стрельбы рядом с Пентагоном
21:16
Происшествия
Бастрыкин потребовал отчет о ходе дела избитой под Волгоградом девочки
21:13
Общество
Аналитик Ульянов порекомендовал не обсуждать финансовые вопросы около смартфона
Все новости

Разгорающийся миграционный кризис может положить конец Европейскому союзу
Общество
Разгорающийся миграционный кризис может положить конец Европейскому союзу
Федеральное агентство новостей  / 


Мигранты продолжают бежать из стран Ближнего Востока в Европейский союз, выбрав в качестве «перевалочной станции» Белоруссию. В сложившейся обстановке государства Прибалтики винят Минск, который якобы попустительствует переходу беженцев. В связи с этим в МИД Литвы сообщили, что собираются поднять вопрос о санкциях против Белоруссии на уровне Евросоюза.

В ночь с 2 на 3 августа из Литвы в Белоруссию силой выдворили группу мигрантов. Беженцы жалуются, что против них применяли дубинки и электрошокеры. В свою очередь, депутат Сейма Латвии Янис Домбрава и вовсе предложил предоставить пограничникам страны полномочия по применению оружия, чтобы предотвратить приток нелегальных мигрантов в страну.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал новый миграционный кризис, разгорающийся в Европе. По его словам, страны Прибалтики своими же руками выстраивают стену между собой и Европейским союзом.

«Я думаю, что мы очень скоро получим ситуацию, когда страны Евросоюза поделятся по нескольким признакам: экономическому и отношению к миграционному вопросу. Естественно, что лидером Евросоюза останется Германия, стране будет делегировано большинство голосов для принятия общеевропейских решений. А страны, которые отказываются от общеевропейской политики, — Литва, Латвия, Эстония, Польша, Венгрия — лишатся полноправного влияния на судьбу ЕС. Возможно, со стороны Берлина в отношении этих государств будут приняты визовые ограничения. Страны Прибалтики, сами того не подозревая, уже создают границу между собой и Европейским союзом», — указал собеседник ФАН.

Историк рассказал о том, что разгорающийся миграционный кризис может положить конец Европейскому союзу.

«Литва, Латвия, Эстония, Польша, Венгрия пытаются сохранить свое общество от влияния мигрантов, которые привели к разрушительному эффекту внутри Европейского союза. В дальнейшем мы увидим, что эти страны начнут объединяться против общеевропейской повестки. Их политика будет иметь ярко выраженную националистическую идеологию. А далее произойдет следующее: Европейский союз просто не выдержит, и произойдет его распад. Это будет массовый выход стран из ЕС. Не исключено, что вышедшие из Евросоюза страны сформируют свой блок», — сообщил он.

Эксперт добавил, что вышедшие из Европейского союза страны могут впоследствии стать частью Евразийского пространства. 

«В свою очередь, Россия на этой почве сможет найти точки соприкосновения с вышедшими из Евросоюза странами. Главное не проморгать момент, который позволит вернуть нам наши земли, которые были куплены Российской империей в XVIII веке, чтобы они вновь стали частью единого экономического и политического Евразийского пространства», — резюмировал Антон Бредихин.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Разгорающийся миграционный кризис может положить конец Европейскому союзу
евросоюз белоруссия миграция страны балтии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru