Крик о помощи: суданские мигранты в Ливии оставили записку в банке с консервами

Триполи, 3 августа. Последние две недели пользователи социальных сетей активно распространяют фотографии с изображением открытой консервной банки, в которую вложена записка с криком о помощи. Активисты отмечают, что ее оставили иностранные мигранты, работающие в Ливии.

«Мы суданские работники, удерживаемые в рабстве на фабрике», — гласит текст, написанный на клочке картона.

По изображению видно, что консервы изготовлены на фабрике «Джанзур» в Триполи. Фотографии быстро распространились по сети и вызвали широкий резонанс. Пользователи возмущаются по поводу нарушения прав суданских мигрантов в Ливии, отмечая, что официальные власти не предпринимают никаких действий в данном отношении.

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في مشهد غريب علبة ساردين لشركة جنزور في طرابلس وجدت مكتوب عليها نحن عمال سودانيين مستعبدين في الشركة

الصور متداولة في مجموعات لليبية والعبارة مكتوبة في عددا من العلب

هل العمال السودانيين رهائن في لشركة؟ pic.twitter.com/nteaFhUegY — Salma | سلمى ???? (@salma1siddig) July 25, 2021

Так, сотрудник базирующегося в Хартуме новостного агентства Al Rakoba Абдалла Мухаммад Халиль обратился в посольство Судана в Триполи с призывом разобраться в данном инциденте.

«На этот раз пришло не сообщение из пустыни, не мольба из миграционных лодок в море или из логова заключенных, удерживаемых бандами торговцев людьми. Ни то, ни другое. На этот раз крик о помощи неожиданный и по своему содержанию, и по способу исполнения и источнику», — говорится в его призыве.

Со своей стороны, председатель ливийского Национального Комитета по Правам Человека Ахмад Абдул Хаким Хамза пообещал провести совместно с Министерством внутренних дел ПНЕ тщательное расследование по данному вопросу.

После падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии систематически фиксируются нарушения прав человека в отношении иностранных рабочих и мигрантов, однако причастных к этому лиц лишь в редких случаях постигает наказание. Так, резонансным событием стало убийство трех суданцев сотрудниками ливийской береговой охраны. Несмотря на призыв Верховного Комиссара ООН по делам беженцев провести срочное расследование обстоятельств происшедшего, никто из причастных к данному трагическому событию так до сих пор и не привлекался к ответственности.