Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 20:13
20:12
Экономика
Профсоюзы Приморья разработали законопроект для поддержки потребкооперации
20:10
Политика
Политолог Марков призвал Россию дать отпор Европе и США
20:10
Экономика
Кредитная задолженность россиян превысила 2,3 трлн рублей
20:09
Армия
Ракетные комплексы «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования под Барнаулом
20:08
Общество
Соблюдает ли малый бизнес требования по вакцинации, обсудят в медиацентре «Патриот»
20:08
Спорт
Брусникина объяснила, как ошибка диджея повлияла на выступление россиянок в Токио
20:06
Латинская Америка
Новые власти Перу договорились о снятии блокады с крупнейшего медного рудника
20:05
Армия
Подлодки «Краснодар» и «Петропавловск-Камчатский» провели «торпедный бой» на Балтике
20:00
ФАН-ТВ
В библиотеку Калининграда взяли на работу кота
19:57
Наука
Надгробие возрастом 1900 лет обнаружили в Турции
Все новости

Крик о помощи: суданские мигранты в Ливии оставили записку в банке с консервами
Ливия
Крик о помощи: суданские мигранты в Ливии оставили записку в банке с консервами
Федеральное агентство новостей  /  Антон Матросов

Триполи, 3 августа. Последние две недели пользователи социальных сетей активно распространяют фотографии с изображением открытой консервной банки, в которую вложена записка с криком о помощи. Активисты отмечают, что ее оставили иностранные мигранты, работающие в Ливии.

«Мы суданские работники, удерживаемые в рабстве на фабрике», — гласит текст, написанный на клочке картона.

По изображению видно, что консервы изготовлены на фабрике «Джанзур» в Триполи. Фотографии быстро распространились по сети и вызвали широкий резонанс. Пользователи возмущаются по поводу нарушения прав суданских мигрантов в Ливии, отмечая, что официальные власти не предпринимают никаких действий в данном отношении.

 

 

Так, сотрудник базирующегося в Хартуме новостного агентства Al Rakoba Абдалла Мухаммад Халиль обратился в посольство Судана в Триполи с призывом разобраться в данном инциденте.

«На этот раз пришло не сообщение из пустыни, не мольба из миграционных лодок в море или из логова заключенных, удерживаемых бандами торговцев людьми. Ни то, ни другое. На этот раз крик о помощи неожиданный и по своему содержанию, и по способу исполнения и источнику», — говорится в его призыве.

Со своей стороны, председатель ливийского Национального Комитета по Правам Человека Ахмад Абдул Хаким Хамза пообещал провести совместно с Министерством внутренних дел ПНЕ тщательное расследование по данному вопросу.

После падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии систематически фиксируются нарушения прав человека в отношении иностранных рабочих и мигрантов, однако причастных к этому лиц лишь в редких случаях постигает наказание. Так, резонансным событием стало убийство трех суданцев сотрудниками ливийской береговой охраны. Несмотря на призыв Верховного Комиссара ООН по делам беженцев провести срочное расследование обстоятельств происшедшего, никто из причастных к данному трагическому событию так до сих пор и не привлекался к ответственности.

Вернуться назад

Все новости / Ливия / Крик о помощи: суданские мигранты в Ливии оставили записку в банке с консервами
ливия судан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru