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Баранец назвал три региона России, которые стали «костью в горле НАТО»
Армия
Баранец назвал три региона России, которые стали «костью в горле НАТО»
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом Канале

Москва, 3 августа. Военная активность НАТО наглядно демонстрирует, что Альянс проявляет болезненное внимание к трем российским регионам, заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

По его словам, речь идет о Крыме, который воссоединился с РФ в 2014 году. Кроме того, «самые горячие головы» западного военно-политического блока всерьез считают «оккупированными» отошедшие к СССР по итогам Второй мировой войны Калининградскую область и Курильские острова.

Виктор Баранец уверен, что в НАТО многие хотели бы захватить заполучить эти регионы под предлогом их «освобождения». Но Россия надежно защищает свои территории, не оставляя Западу ни шанса.

«Три региона защищены по самую макушку — Калининград, Крым и Курилы, которые мы сейчас активно укрепляем в военном отношении. Три «К» России, три российских кости в горле НАТО», — объяснил он в комментарии «Царьграду».

Ранее, как сообщает сайт 360tv.ru, в Крыму прошли крупнейшие учения при участии военнослужащих и техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ. Кроме того, военнослужащие Балтийского флота проведут учения по уничтожению воздушных целей условного противника в Калининградской области.

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