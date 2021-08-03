Оползень парализовал движение транспорта между двумя райцентрами в Дагестане

Махачкала, 3 августа. Оползень в Гунибском районе Дагестана парализовал движение по автодороге республиканского значения между селами Гуниб и Кумух, являющимися райцентрами одноименных районов республики. Движение по дороге будет восстановлено к вечеру 5 августа, сообщили ФАН в минтрансе региона.

«На республиканской автодороге Гуниб — Кумух произошел обвал верхового откоса дороги. Дорога перекрыта на протяжении 70 метров по длине полностью», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно расчетам министерства, при помощи экскаватора и автопогрузчика предстоит убрать более тысячи кубометров грунта. Из-за угрозы повторного обвала и большого объема работ по расчистке дороги движение по ней будет восстановлено только к вечеру 5 августа. В минтрансе заверили, что в ближайшие часы специалисты откроют одну половину дороги для временного движения транспорта.

Ранее ФАН сообщал, что селевой поток и камнепад привели к повреждению более 30 домов и разрушению магазина в Чародинском и Цумадинском районах Дагестана. Из опасной зоны было эвакуировано свыше 40 человек.