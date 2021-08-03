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Эксперт по поиску пропавших детей рассказал, как повысить шансы на спасение ребенка
Общество
Эксперт по поиску пропавших детей рассказал, как повысить шансы на спасение ребенка
pixabay.com  /  lisa runnels

Для увеличения шансов на спасение пропавшего ребенка взрослым следует обращаться в правоохранительные органы, не выжидая какой-то определенный срок, а также быть предельно внимательными не только к своим, но и к чужим детям. Об этом ФАН заявил руководитель Ассоциации волонтерских организаций «Поиск пропавших детей», член Консультативного совета Следственного комитета РФ Дмитрий Второв, комментируя похищение 12-летней девочки в Алтайском крае.

Напомним, 31 июля школьница отправилась кататься на велосипеде и не вернулась. На берегу реки Бия нашли ее личные вещи и мобильный телефон. К счастью, ночью 2 августа она пришла домой. Девочка рассказала, что все это время ее удерживал в подвале незнакомый мужчина. В поисках ребенка участвовало более 200 человек.

По словам специалиста, сложно однозначно сказать, почему преступник отпустил ребенка спустя два дня после похищения.

«Можно было бы предположить, что в данной ситуации помогли масштабы поиска. Однако большое освещение преступления может сыграть и противоположную роль, если речь идет о неуравновешенном злодее, — отметил Дмитрий Второв. — Когда необходимо скрыть следы преступления, преступник может пойти на убийство. Это встречается у людей, которые уже совершали подобные похищения или насилие над детьми: часто все заканчивается убийством и сокрытием следов преступления, а не освобождением жертвы».

Эксперт сформулировал несколько рекомендаций, которые могут увеличить шансы на спасение ребенка.

«Чтобы поиски закончились благополучно, нужно сразу же обращаться к сотрудникам полиции. Еще в тот момент, когда родитель почувствовал: что-то идет не так, — подчеркнул собеседник ФАН. — Ждать нельзя — чем раньше будут приняты меры, тем больше шансов на то, что ребенок вернется живым и здоровым. Но лучший поиск — тот, который не начался. Бывают случаи, когда в течение получаса-часа после поступления заявления ребенок находится сам, и он жив и здоров».

Второв добавил, что для благополучного исхода также необходимо внимание взрослых, причем не только лишь к своим детям.

«Важно не проходить мимо, если мы видим какого-то ребенка, который дезориентирован или может нуждаться в помощи. Нужно обращать внимание на различные странности в поведении взрослых людей, не бояться вмешиваться в эти ситуации и сообщать сотрудникам полиции о том, что в отношении несовершеннолетнего, вероятно, совершается какое-либо преступление, — сообщил эксперт. — У нас были случаи, когда взрослый человек уводил ребенка насильно, а окружающие считали, что это выяснение отношений родителей с ребенком, и не вмешивались».

В заключение член Консультативного совета СК РФ подчеркнул, что взрослым надо быть чуткими и внимательными. Тогда с помощью гражданского общества можно будет предотвращать подобные преступления.

Ранее ФАН писал о пропаже 11-летнего школьника в селе Дмитриевка Татарского района Новосибирской области. Подросток ушел из дома 1 августа, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. В добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» рассказали, что мальчик может путешествовать автостопом и быть на маршрутах федеральной трассы между Татарском и Омском.

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