Милош Бикович ответил на обвинения экс-возлюбленной

Москва, 3 августа. Актер театра и кино Милош Бикович прокомментировал расставание с чемпионкой России по бальным танцам Ариной Волошиной.

Он опубликовал пост в своем официальном Instagram-аккаунте. Ранее его экс-возлюбленная детально рассказала, как проходил разрыв с актером. Вместе знаменитости пробыли порядка года. Волошина заявила, что он повел себя с ней крайне грубо, а также постоянно был озабочен только своей репутацией. Бикович решил ответить на эти обвинения в соцсетях. Он подчеркнул, что всегда с уважением относится к девушкам, с которыми встречался.

«Каждый имеет право использовать общественное пространство по своему усмотрению — кто-то делится своей личной жизнью, а иногда и «грязным бельем», кто-то делится своими профессиональными достижениями, таким образом личность становится популярной и «интересной» для публики. Это вопрос личного выбора, но также и личного вкуса», — выразил мнение актер.

Он уточнил, что личная жизнь не просто так называется «личной». Кроме того, Бикович указал, что бывшие партнеры остаются в прошлом тоже не беспричинно.

Ранее Волошина призналась, что причиной расставания был не только эгоцентризм артиста, но и тот факт, что ей постоянно присылали угрозы его поклонники и поклонницы. Это сильно утомило спортсменку.