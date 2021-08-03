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Председателя Высшего государственного совета Ливии переизбрали на четвертый срок
Ливия
Председателя Высшего государственного совета Ливии переизбрали на четвертый срок
wikipedia.org  /  Muhammedashariff/CC BY-SA 4.0

Триполи, 3 августа. Действующего главу Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халеда аль-Мишри переизбрали на четвертый срок. Североафриканский политик турецкого происхождения получил 73 голоса из 132 возможных.

Ливийский парламентарий Ибрагим аз-Загид заявил, что пребывание Халеда аль-Мишри на посту председателя ВГС означает неучастие на предстоящих выборах.

«Продолжение дебатов — пустая трата времени. Обсуждение закона не отнимет у нас день, но может занять недели или месяцы. Мы хотели бы подчеркнуть важность завершения и принятия закона о выборах в Палату представителей, а также президентских и парламентских одновременно», — подчеркнул он.

Ранее лояльный Турции и ливийским «Братьям-мусульманам» (террористическая организация, запрещена в РФ) глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри грозился применить силу, если на пост лидера государства выдвинут неугодного ихванистам кандидата.

По его словам, так называемое «революционное течение» не поддержит результаты голосования, если президентом станет глава ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар.

«Мы предотвратим это с помощью силы», — заявлял он.

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