Россиян предостерегли от схемы мошенников со счетами в зарубежных банках

Москва, 3 августа. Центробанк РФ предупредил жителей страны о мошеннической схеме, согласно которой злоумышленники направляют на почту письма якобы от имени Банка России.

В своих текстах аферисты от лица ЦБ требуют выплатить комиссию за крупный денежный перевод в зарубежной кредитной организации. Кроме того, они могут отправлять предложения получить компенсацию за приобретенные ранее лекарства.

«Банк России по своей инициативе не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения», — заявил финансовый регулятор.

В случае обнаружения на электронной почте писем о поступлении крупной денежной суммы в иностранном банке, чье происхождение под вопросом, их стоит проигнорировать, дали рекомендацию представители Центробанка.

Ученые СПб ФИЦ РАН ранее представили прототип компьютерной игры, которая должна обучить пользователей противостоять атакам мошенников в Сети. Такой тренажер поможет обучить сотрудников разных компаний выявлять и противостоять аферистам.