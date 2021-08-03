Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 20:13
20:12
Экономика
Профсоюзы Приморья разработали законопроект для поддержки потребкооперации
20:10
Политика
Политолог Марков призвал Россию дать отпор Европе и США
20:10
Экономика
Кредитная задолженность россиян превысила 2,3 трлн рублей
20:09
Армия
Ракетные комплексы «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования под Барнаулом
20:08
Общество
Соблюдает ли малый бизнес требования по вакцинации, обсудят в медиацентре «Патриот»
20:08
Спорт
Брусникина объяснила, как ошибка диджея повлияла на выступление россиянок в Токио
20:06
Латинская Америка
Новые власти Перу договорились о снятии блокады с крупнейшего медного рудника
20:05
Армия
Подлодки «Краснодар» и «Петропавловск-Камчатский» провели «торпедный бой» на Балтике
20:00
ФАН-ТВ
В библиотеку Калининграда взяли на работу кота
19:57
Наука
Надгробие возрастом 1900 лет обнаружили в Турции
Все новости

Россиян предостерегли от схемы мошенников со счетами в зарубежных банках
Экономика
Россиян предостерегли от схемы мошенников со счетами в зарубежных банках
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 3 августа. Центробанк РФ предупредил жителей страны о мошеннической схеме, согласно которой злоумышленники направляют на почту письма якобы от имени Банка России.

В своих текстах аферисты от лица ЦБ требуют выплатить комиссию за крупный денежный перевод в зарубежной кредитной организации. Кроме того, они могут отправлять предложения получить компенсацию за приобретенные ранее лекарства.

«Банк России по своей инициативе не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения», — заявил финансовый регулятор.

В случае обнаружения на электронной почте писем о поступлении крупной денежной суммы в иностранном банке, чье происхождение под вопросом, их стоит проигнорировать, дали рекомендацию представители Центробанка.

Ученые СПб ФИЦ РАН ранее представили прототип компьютерной игры, которая должна обучить пользователей противостоять атакам мошенников в Сети. Такой тренажер поможет обучить сотрудников разных компаний выявлять и противостоять аферистам.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Россиян предостерегли от схемы мошенников со счетами в зарубежных банках
банк россии мошенники счета
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru