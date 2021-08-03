Диджей заставил понервничать тренера российских синхронисток на Олимпиаде

Токио, 3 августа. Тренер по синхронному плаванию Татьяна Данченко высказалась о технической заминке, которая произошла в начале выступления россиянок по вине диджея на Олимпиаде.

Во время выступления Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной в произвольной программе случилась техническая заминка. Вначале диджей перепутал музыку и включил другой трек, а затем и вовсе музыкальное сопровождение пропало. Тренер Татьяна Данченко рассказала, что испытала настоящую бурю эмоций в тот момент.

«Сказать, что я стрессанула, это ничего не сказать. Все хорошо, что хорошо кончается! Как сказал мне наш доктор: «Свою порцию *** вы уже огребли, поэтому дальше все будет хорошо!»» — написала наставник в своем Instagram-аккаунте.

Несмотря на все неполадки, синхронистки смогли достойно показать подготовленный номер и с успехом выиграть квалификационную программу. Позже Колесниченко и Ромашина также стали лучшими в технической программе.

Благодаря идеальному выступлению россиянки попали в финал Олимпиады по синхронному плаванию в дуэте. Следом за ними идут китайские спортсмены, а затем украинки.