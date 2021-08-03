Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 20:12
20:12
Экономика
Профсоюзы Приморья разработали законопроект для поддержки потребкооперации
20:10
Политика
Политолог Марков призвал Россию дать отпор Европе и США
20:10
Экономика
Кредитная задолженность россиян превысила 2,3 трлн рублей
20:09
Армия
Ракетные комплексы «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования под Барнаулом
20:08
Общество
Соблюдает ли малый бизнес требования по вакцинации, обсудят в медиацентре «Патриот»
20:08
Спорт
Брусникина объяснила, как ошибка диджея повлияла на выступление россиянок в Токио
20:06
Латинская Америка
Новые власти Перу договорились о снятии блокады с крупнейшего медного рудника
20:05
Армия
Подлодки «Краснодар» и «Петропавловск-Камчатский» провели «торпедный бой» на Балтике
20:00
ФАН-ТВ
В библиотеку Калининграда взяли на работу кота
19:57
Наука
Надгробие возрастом 1900 лет обнаружили в Турции
Все новости

Диджей заставил понервничать тренера российских синхронисток на Олимпиаде

  /   Обновлено: 03 августа 2021 18:54
Спорт
Диджей заставил понервничать тренера российских синхронисток на Олимпиаде
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Токио, 3 августа. Тренер по синхронному плаванию Татьяна Данченко высказалась о технической заминке, которая произошла в начале выступления россиянок по вине диджея на Олимпиаде.

Во время выступления Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной в произвольной программе случилась техническая заминка. Вначале диджей перепутал музыку и включил другой трек, а затем и вовсе музыкальное сопровождение пропало. Тренер Татьяна Данченко рассказала, что испытала настоящую бурю эмоций в тот момент.

«Сказать, что я стрессанула, это ничего не сказать. Все хорошо, что хорошо кончается! Как сказал мне наш доктор: «Свою порцию *** вы уже огребли, поэтому дальше все будет хорошо!»» — написала наставник в своем Instagram-аккаунте.

Несмотря на все неполадки, синхронистки смогли достойно показать подготовленный номер и с успехом выиграть квалификационную программу. Позже Колесниченко и Ромашина также стали лучшими в технической программе.

Благодаря идеальному выступлению россиянки попали в финал Олимпиады по синхронному плаванию в дуэте. Следом за ними идут китайские спортсмены, а затем украинки.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Диджей заставил понервничать тренера российских синхронисток на Олимпиаде
олимпиада тренер синхронное плавание данченко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru