Возле посольства Ирана в Кабуле прогремел взрыв

Кабул, 3 августа. Взрыв прогремел на контрольно-пропускном пункте перед посольством Ирана в Кабуле и медицинским учреждением.

Рядом с местом взрыва раздаются выстрелы. Неподалеку также располагается дом главы минобороны, сообщил очевидец РИА Новости. Другие подробности инцидента пока неизвестны.

Незадолго до этого в столице Пакистана неизвестные похитили дочь афганского посла Наджибуллы Алихила. Они схватили девушку, когда та возвращалась домой, и жестоко пытали. В МИД Афганистана резко осудили случившееся и выразили беспокойство за жизнь и здоровье дипломатов.