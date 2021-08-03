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Возле посольства Ирана в Кабуле прогремел взрыв

  /   Обновлено: 03 августа 2021 19:13
Происшествия
Возле посольства Ирана в Кабуле прогремел взрыв
wikipedia.org  /  seair21 / Lukas Augustin / CC BY 3.0

Кабул, 3 августа. Взрыв прогремел на контрольно-пропускном пункте перед посольством Ирана в Кабуле и медицинским учреждением.

Рядом с местом взрыва раздаются выстрелы. Неподалеку также располагается дом главы минобороны, сообщил очевидец РИА Новости. Другие подробности инцидента пока неизвестны.

Незадолго до этого в столице Пакистана неизвестные похитили дочь афганского посла Наджибуллы Алихила. Они схватили девушку, когда та возвращалась домой, и жестоко пытали. В МИД Афганистана резко осудили случившееся и выразили беспокойство за жизнь и здоровье дипломатов.

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кабул взрыв посольство ирана
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