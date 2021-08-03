Политолог объяснил, почему Конгресс борется за увеличение госдолга США

Вашингтон, 3 августа. В Соединенных Штатах в очередной раз заговорили о том, о чем все знают, но предпочитают не вспоминать — о государственном долге. Дело в том, что 1 августа истекло действие очередного соглашения о приостановке лимита госдолга и теперь федеральное правительство не имеет возможности занимать деньги у ФРС для финансирования правительственных программ.

На данный момент совокупный долг правительства США составляет 28,5 трлн долларов. На счетах Минфина сейчас находится около 450 млрд долларов — это те деньги, которые доступны правительству для обеспечения финансирования государственной деятельности.

По оценкам агентства Bloomberg, уже в октябре-ноябре США может ждать технический дефолт по обязательствам по ценным бумагам либо приостановка финансирования бюджетных программ. Такой сценарий возможен в случае, если Конгресс не приостановит действие лимита, позволив правительству продолжить заимствование средств у Федеральной резервной системы.

В ожидании политического торга

По мнению политологов, хотя никаких реальных альтернатив очередному увеличению потолка госдолга для американского правительства не существует, США в ближайшие месяцы ждет очередной политический спектакль под названием «брать или не брать», что спровоцирует очередной виток внутриполитической борьбы.

Международная редакция ФАН обратилась за комментарием к политологу-американисту Дмитрию Дробницкому, который поделился своим мнением по поводу того, что будет происходить вокруг обсуждения очередного соглашения о приостановке лимита.

Prt Scr youtube.com / Дмитрий Дробницкий / Россия 1

«Республиканцы захотят коррективы тех законодательных инициатив, которые продвигают демократы. Захотят отмены электоральной реформы, отмены второй части инфраструктурного плана, так называемой «человеческой инфраструктуры». Будут попытки противостоять изменениям миграционного законодательства. Проблема состоит в том, что если демократы упрутся, то у республиканцев здесь мало что может получиться потому что, несмотря на то, что у второй части инфраструктурного плана есть определенные проблемы, — это те деньги, ради которых администрация Байдена и приходила к власти. Это масштабный социальный инжиниринг, который позволит править однопартийным способом. Республиканцы это прекрасно понимают и поэтому будут сражаться, хотя большинство в Конгрессе сейчас принадлежит демократам. И здесь есть большой вопрос: будут ли вопрос о поднятии потолка госдолга принимать 60-ю голосами — так называемым квалифицированным большинством или демократы будут принимать это простым большинством через процедуру согласования бюджета», — говорит политолог.

Впрочем, он предостерегает, что в лагере Демократической партии далеко не все так гладко и процесс согласования бюджета может сорваться по причине разногласий между различными группами демократов.

«Здесь тоже могут возникнуть нюансы, связанные с тем, что левое крыло Демпартии недовольно многими действиями администрации Байдена. Поэтому среди демократов тоже будут идти свои торги»

Тем не менее, политолог считает, что соглашение все же будет достигнуто из-за отсутствия альтернативных путей финансирования бюджета.

«Все дело закончится тем, что в самый последний момент необходимое решение будет принято. Тем более, что министерство финансов дало понять, что имеет в своем распоряжении некоторые инструменты, которые позволяют обойти ограничения по величине госдолга, который сейчас составляет 28,5 трлн, несмотря на то, что законодательно установлен лимит в 22 трлн», — говорит Дробницкий.

Несмотря на предполагаемый хэппи-энд в нынешнем политическом шоу, ситуация для американских элит складывается непростая: с одной стороны, увеличивающийся долг необходимо обслуживать. С другой стороны, в стране разгоняется инфляция, обуздать которую Минфин уже не в состоянии.

/ Федеральное агентство новостей

«Ситуация довольно сложная. При наличии почти 20-триллионного долга, а он фактически уже подходит к 30 трлн, его обслуживание, при практически нулевой ставке, стоит порядка 500 млрд долларов в год. Если ставка будет 2,5% — ровно половина инфляции — обслуживание долга будет стоить 1,5 трлн, при том, что бюджет США составляет 4,8 трлн. А откуда брать деньги на обслуживание долга? Опять занимать? Этот процесс требует не просто постоянной подпитки дефицита, а постоянной прогрессии дефицита. Второй момент состоит в том будут ли давить инфляцию, поднимая учетную ставку, или инфляция будет расти и дальше? Но это будет означать серьезную угрозу для доллара как для резервной валюты и может спровоцировать глобальный кризис. И это серьезная проблема, которую надо решать. Скорее всего, в этот раз власти США пожар затушат и никаких сверхъестественных событий не будет, но гроза пройдет совсем близко, и она заставит многих игроков активизировать усилия по выходу из долларовой экономики»

Политолог уверен, что сложившаяся ситуация чрезвычайно накалит внутриполитическую борьбу в Штатах, ведь и демократы, и республиканцы сейчас ведут «последний и решительный бой» за свое политическое будущее.

«Политическая борьба внутри Соединенных штатов обострится: становится понятно, что кубышка не бесконечна. И пойдет ожесточенная борьба за остатки средств, которые можно использовать для собственных политических целей. Если республиканцы захотят потратить деньги на реиндустриализацию, то демократы захотят переделать Америку таким образом, чтобы больше никаких республиканцев и реиндустриализаторов в Вашингтоне не было. Поэтому борьба за эти оставшиеся крохи означает, что как только США в очередной раз зальют этот кризис, начнется новое обострение, потому что новый такой кризис можно не пережить, а денежки нужно успеть потратить, пока доверие к ним еще сохраняется», — резюмировал эксперт.

Можно с большой долей вероятности говорить о том, что преодолевая потолок госдолга американские политики рискуют пробить дно в вопросах политической борьбы, которая в последние годы и без того изобилует грязными приемами, обнажая всему миру всю сущность американской демократии. Нам же, со своей стороны, остается пожелать успеха обоим противоборствующим лагерям.